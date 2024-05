CCOO aboga por espacios concertación sobre empleo, educación o infraestructuras

Ep

La secretaria general de CCOO de Extremadura, Encarna Chacón, ha aseverado que, desde el sindicato, abogan por la puesta en marcha en la región de distintos espacios de concertación en materia de empleo, educación o infraestructuras y que "de hecho" están "pendientes", tanto con la patronal como con UGT, en aras de poder impulsar materias "tan fundamentales como es el empleo".



Para Chacón, tienen que hablar sobre cómo resuelven el problema del empleo en la región, así como de qué modelo de escuela se quiere, ante lo que ha abogado por una escuela pública "fundamentalmente", que es lo que demandan desde CCOO, y gratuita "por supuesto" en la etapa de Educación Infantil.



También se ha referido a las infraestructuras, y aunque "es cierto" que el Pacto por el ferrocarril "parece que ha quedado ahí con su recorrido finiquitado", tienen el "compromiso" del gobierno regional de iniciar un nuevo pacto que engrose muchas más estructuras.



"Es verdad que vemos y analizamos que está esto todavía bastante parado, y nosotros vamos a insistir porque, en definitiva, todo lo que podamos concertar con este gobierno vendrá bien para la ciudadanía y, sobre todo, para la clase trabajadora", ha señalado Chacón a preguntas de los periodistas sobre el diálogo social en la actual legislatura en la región, ante lo que ha agregado que el Ejecutivo autonómico "solo podrá hacer sus políticas, pero no va a tener en cuenta este carácter más social que, desde los sindicatos, ponemos sobre la mesa".



A este respecto, ha reconocido que, cuando se hacen determinadas políticas tributarias, "difícilmente" pueden estar de acuerdo cuando se está beneficiando "al que más tiene", cuando se "recortan" ingresos o cuando están viendo en materia de vivienda, "que es un elemento fundamental para la calidad de vida de la gente", que lo primero que se hace es poner en marcha un decreto que anula la ley que se había consensuado en la región, y donde establecía que aquellos tenedores de más de 5 viviendas y que no las sometieran a alquiler tendrían que pagar un canon.



Al mismo tiempo, Chacón ha hecho hincapié en que "ideológicamente" tienen "grandes diferencias". "Pero desde Comisiones vamos a intentar siempre poder arrancar lo que podamos para la mayoría social que somos la clase trabajadora y en eso estamos", ha apuntillado, junto con que han "conseguido" tener un consejo de participación en la política institucional, que es "muy importante" y están pendientes de desarrollar las distintas sectoriales.



REFORMA DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO



También ha sido interpelada por su valoración ante la reforma del subsidio por desempleo firmada este miércoles por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y los líderes de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, ante la que ha incidido en que, desde el sindicato que representa, creen que es "un gran acuerdo" y que fruto del diálogo social se ha mejorado el decreto que se presentó en el Parlamento y que fue rechazado.



Así, ha remarcado que "ahora" han "conseguido mucho más", y algo que ve "fundamental" como la eliminación de los subsidios parciales y que no vaya a haber esa parcialidad en la cuantía de la subvención, como también ha citado que al subsidio podrán acceder ahora personas menores de 45 años sin cargas familiares o que este nuevo acuerdo incluye aspectos a favor de las mujeres y modifica las cuantías y las implementa en tres años.



"Estamos hablando de limitar la pobreza en las personas cuando caen en desempleo, y a través de este subsidio se va a beneficiar a una inmensa mayoría, a miles de trabajadores y trabajadoras", ha señalado Encarna Chacón, que ha confiado en que a través del decreto ley, como espera que sea, se apruebe, y ha pedido "responsabilidad" a los grupos parlamentarios, a los que se les someterá a debate y aprobación "porque se ha mejorado muchísimo con respecto al anterior".



Desde Comisiones Obreras, ha agregado, "se ha hecho un gran trabajo" y creen que se tienen que felicitar, pese a que "es verdad que quedan cosas pendientes" y ante lo que seguirán trabajando en la misma línea.



Encarna Chacón ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas en la presentación, junto al secretario general de la Federación Estatal de Pensionistas y Jubilados de CCOO, Juan Sepúlveda, y el representante de la Federación regional de Pensionistas del sindicato en la región, Sergio Cuenca, del estudio de CCOO 'Observatorio Social de las personas mayores 2023', en la sede del sindicato.