UGT pide a Junta implementar medidas "más eficientes" para actuar ante los más vulnerables

UGT Extremadura está trasladando a la Administración regional, en el marco del diálogo social, la necesidad de implementar medidas "más eficientes" para actuar allí donde es más necesario (colectivos más vulnerables) en materia de empleo.



Así pues, la organización sindical ha afirmado que los datos "positivos estacionales" de empleo en marzo en la región, propios de estas fechas, no deben ocultar la necesidad de insistir en que hay que dedicar "más y mejores" recursos a las políticas activas de empleo para los colectivos que no se benefician de una mayor actividad económica, por ejemplo, los más jóvenes y los más maduros que, en "muchas ocasiones", coinciden con los desempleados de larga duración.



En este sentido, tal y como informa en una nota de prensa, el sindicato ha recalcado que el mercado laboral extremeño se muestra "dinámico" cuando aumenta la actividad económica, pero es "más rígido" con determinados colectivos de parados que tienen el riesgo de convertirse en crónicos.



De este manera se pronuncia el sindicato sobre los datos de empleo en marzo en la comunidad, respecto de los cuales incide en que la "mayor" actividad de ese mes arrastra un descenso "positivo, pero coyuntural y menor del esperado" del paro en Extremadura.



Este año, en línea con otros anteriores y como era previsible, marzo registra una "positiva" disminución de 1.364 personas desempleadas hasta un total de 78.440 y un incremento de la afiliación a la Seguridad Social de 1.416 afiliados escalando hasta los 406.035 con lo que el primer trimestre de este año se cerró de manera "favorable", apunta UGT.



No obstante, reconoce que marzo se ha comportado "bien", pero se esperaba "mejor", dada la presencia de la Semana Santa.



El paro baja en Extremadura un 1,7 por ciento, por encima de lo que se reduce en el ámbito nacional (-1,2 por ciento). Sin embargo, la afiliación crece un 0,35%, a un ritmo más débil que el 0,93 por ciento que aumenta a nivel nacional.



La comparativa interanual arroja 5.452 parados menos, lo que representa una caída del 6,5 por ciento que, sin embargo, es más reducida que la registrada en marzo de 2023 que fue del 11,3 por ciento, añade el sindicato.



Por su parte, el ritmo interanual de creación de empleo en términos de afiliación se "debilita" hasta el 0,86 por ciento con 3.486 afiliados más que hace un año.



SECTOR SERVICIOS



El protagonismo en este descenso del paro es para el sector servicios ya que, con una caída de 1.300 parados, recoge la mayor bajada sectorial tanto cuantitativa como cualitativamente.



A este respecto, destaca el "buen" comportamiento de actividades como los servicios de alojamiento (-6,88%), los servicios de restauración (-2,96%) el comercio minorista (-3,11%), además de otras actividades relacionadas con las administraciones públicas y servicios sanitarios.



El sector servicios es el único que crece en contratación con respecto al mes anterior, absorbiendo el 58,6% de todos los contratos celebrados en marzo y un 25,75% de todos los contratos iniciales con una duración inferior a un mes.



Estos contratos que duran menos de 30 días fueron 10.913, un 43,5% del total mensual, lo que refleja la temporalidad que persiste aún en nuestro mercado laboral cuando llegan alzas en la contratación por repuntes de la actividad.



Directamente relacionado con ello está el hecho de que en marzo el desempleo se haya reducido principalmente en mujeres con 1.086 paradas menos (-2,13%) y en mucha menor medida en hombres cuyo descenso ha sido de 278 parados, un 0,97% menos.



Por edad los parados jóvenes menores de 25 años bajan apenas en 41 desempleados hasta representar el 7,89% del total.



Cabe destacar que hay 210 parados jóvenes más que hace un año.



A pesar de que baja levemente en un 0,27%, el paro en los desempleados mayores de 55 alcanza los 26.193, lo que indica que uno de cada tres parados en Extremadura (el 33,4%) superan dicha edad.



Por su parte UGT Extremadura alerta de que por tercer mes consecutivo crece el desempleo en el colectivo de parados sin empleo anterior.



De esta forma en lo que se lleva de año el paro ha crecido en 368 desempleados en este sector, un aumento del 7,93% en paralelo con el incremento del paro en colectivos como los menores de 20 años y los mayores de 60 años.



INFLUENCIA DE LA REFORMA LABORAL



También, UGT ha resaltado que un mes más hay que destacar la "positiva influencia" de la reforma laboral en el mercado de trabajo extremeño favoreciendo una mayor estabilidad laboral, de manera que el 31,6% del total de contratos firmados en marzo de 2024 fueron indefinidos, cuando hace tres años en este mes ese porcentaje era del 9,16%.



Y esto está sucediendo, "sin necesidad de ingentes subvenciones públicas desde la Junta de Extremadura", con lo que "habría que evaluar qué parte de las mismas son un simple trasvase de fondos y constituyen un peso muerto para las arcas públicas de la región", ha concluido.