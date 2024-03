Extremadura inicia 2024 con un déficit de 40 millones en enero, el 0,15% de su PIB

Ep



La comunidad de Extremadura ha cerrado el pasado mes de enero con un déficit de 40 millones de euros, equivalente al 0,15 por ciento de su PIB, según los datos del Ministerio de Hacienda difundidos este miércoles y consultados por Europa Press.



Además, el dato del déficit extremeño del primer mes del año es superior al de la media de las comunidades autónomas en enero, equivalente al -0,08% del PIB de dichas administraciones, correspondiente a un montante global de 1.236 millones de euros en términos absolutos.



Al igual que Extremadura, otras doce comunidades autónomas han registrado déficit al cierre del primer mes del año. En concreto, Aragón (-0,08%), Baleares (-0,06%), Cantabria (-0,15%), Castilla-La Mancha (-0,09%), Andalucía (-0,11%), Castilla y León (-0,07%), Cataluña (-0,06%), Galicia (-0,08%), Comunidad de Madrid (-0,11%), Región de Murcia (-0,16%), Navarra (-0,70%), y la Comunidad Valenciana (-0,11 por ciento).



En cambio, hay tres comunidades autónomas que han registrado superávit en enero de 2024. En concreto, Asturias (+0,21%), La Rioja (+0,13%) y País Vasco (+0,14%), mientras que Canarias ha cerrado el primer mes en equilibrio presupuestario, con dos millones de euros de superávit que no superan el cero por ciento de su PIB.



DATOS ESTATALES



Por su parte, el déficit conjunto de la Administración Central, la Seguridad Social y las comunidades autónomas, excluida la ayuda financiera, se situó en 5.511 millones de euros en enero, lo que supone el 0,36% del PIB --frente al 0,41% del mismo mes de 2023-- y un descenso del 7,9% respecto al año pasado.



Sobre el déficit solo del Estado, en este caso hasta febrero, se situó en 9.466 millones de euros, lo que supone un aumento del 1% respecto al mismo periodo del año anterior y equivale al 0,61% del PIB, frente al 0,64% existente en febrero de 2023.



Esta evolución se debe a un avance de los ingresos del 3%, hasta los 30.546 millones, mientras que los gastos han aumentado un 2,5%, hasta los 40.012 millones.



Hacienda ya ha trasladado a Eurostat que España cumplió el objetivo de estabilidad y cerró 2023 con un déficit final del 3,64% del PIB. Según el departamento que dirige María Jesús Montero, el inicio de 2024 continúa con la senda de descenso y el déficit del Estado hasta febrero se sitúa en el 0,61%, frente al 0,64% del mismo periodo del ejercicio pasado.



LOS INGRESOS DEL ESTADO POR IMPUESTOS SUBEN UN 7,5% HASTA FEBRERO



De acuerdo con el desglose de Hacienda, los recursos no financieros se sitúan en 30.546 millones, lo que implica un 3% más respecto al mismo periodo de 2023. Los impuestos alcanzan los 25.572 millones, el 84% del total de los recursos, tras crecer un 7,5% respecto a febrero de 2023.



De este aumento, 1.222 millones se debe a la rúbrica de impuestos corrientes sobre la renta, el patrimonio, etcétera, que, con 7.414 millones, se incrementan un 19,7 por ciento.



De ellos, 5.336 millones proceden del IRPF con un aumento del 25,9%, mientras que 467 millones al Impuesto sobre Sociedades, con un descenso del 29,6% por devoluciones ligadas a la sentencia de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional.



Por su parte, otros 791 millones corresponden al Impuesto sobre la Renta de No Residentes, con un aumento del 19,1% y otros 843 millones al impuesto temporal a la banca, cuyos ingresos han aumentado en 206 millones.



MÁS RECAUDACIÓN POR IVA POR EL ALZA DE TIPOS



En el caso de los ingresos de los impuestos sobre la producción y las importaciones, los datos reflejan un avance de un 3,3%, 579 millones más, con 18.133 millones, de los que 12.999 millones corresponden al IVA, 427 millones más, cuyo incremento del 3,4% se debe en parte al comienzo de la subida de tipos impositivos desde el uno de enero de 2024 en distintos bienes esenciales en la producción y en el consumo, que se habían rebajado como consecuencia de las tensiones de precios.



Los demás ingresos de la rúbrica han aumentado un 3,1%, con 5.134 millones, de los que 3.370 millones son de los Impuestos especiales, con un aumento del 9,7%, 297 millones más, y 612 millones del gravamen temporal energético, 205 millones menos que en 2023.



En cuanto a los gastos, la partida de mayor volumen son las transferencias entre Administraciones Públicas, con un peso del 59,7% sobre el total de empleos no financieros. En concreto, en los dos primeros meses del año ascienden a 23.906 millones, un 2,9% más que el año anterior.



Por un lado, la Administración regional ha recibido 14.325 millones. Del total de trasferencias, 13.432 millones corresponden al sistema de financiación, de los que 13.315 millones son las entregas a cuenta y el resto corresponden al anticipo de los recursos del sistema de financiación.



A su vez, los Fondos de la Seguridad Social han recibido 4.215 millones, un 26,1% más que en 2023, de los que 4.192 millones se han destinado al Sistema y 23 millones al SEPE.



DESGLOSE DÉFICIT PÚBLICO



En cuanto al desglose del déficit público en el mes de enero, el déficit de la Administración Central se sitúa en 3.957 millones a finales de enero de 2024, el 0,26% del PIB. Este resultado es inferior, excluida la ayuda financiera, en un 12,3% al del periodo de 2023 con 4.512 millones.



De su lado, la Administración Regional registra un déficit a finales de enero de 2024 de 1.236 millones, lo que equivale al 0,08% del PIB, frente al déficit del 0,07% alcanzado en el mismo periodo del año anterior.



Este resultado obedece a un aumento de los gastos del 4,6%, mientras que los ingresos crecen a un ritmo del 3,1%. Los impuestos han crecido un 4,4% incrementándose hasta los 6.225 millones.



Por último, los Fondos de la Seguridad Social a finales de enero de 2024 registran un déficit de 318 millones, inferior en un 38,4% al déficit del mismo periodo de 2023. En términos de PIB el déficit de la Seguridad Social se sitúa en el 0,02%, frente al 0,04% de 2023.