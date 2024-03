Asaja afirma: Plan Integral contra el Tabaquismo "arruinará" al sector tabaquero extremeño

Ep.

El presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, ha criticado este viernes el Plan Integral contra el Tabaquismo presentado por la ministra de Sanidad, Mónica García, ya que va a contribuir a "arruinar" al sector tabaquero extremeño, que genera unos 16.000 empleos.



García Blanco ha indicado que, de entrada la iniciativa "puede considerarse loable y beneficiosa para la sociedad", pero recoge algunas cuestiones que perjudicarán al sector, ya que pretende equiparar todos los métodos de consumo y plantea un empaquetado genérico que favorecerá a las "mafias" porque sus "fábricas van a llenar de mierda España", ha dicho.



"Entendemos que el tabaco es malo, que no hay que fomentar el tabaco entre los jóvenes, pero dado que no se va a prohibir su consumo en España, básicamente que lo que se consuma, sea de la mejor calidad, y la mejor calidad la tiene el tabaco extremeño", ha resaltado el líder agrario que ha recordado que el 97% del tabaco extremeño está sometido a una producción agroambiental integrada y por eso hay que diferenciar el tipo de tabaco dado que es de mejor calidad.



García Blanco ha criticado también que la "alternativa" que se plantea a la producción de tabaco es el cáñamo, por lo que ha ironizado con que la ministra de Sanidad "quiere cambiar el cigarrito por el porrito".



Por ello, ha pedido que se modifique o se retire este plan para que "verdaderamente sea un avance y no solo la destrucción de un territorio como el extremeño" porque "será mejor la utilización de tabaco certificado y controlado a productos controlados por las mafias", ha asegurado.



Así las cosas, Asaja Extremadura va a iniciar junto a otras organizaciones agrarias, una campaña para recabar apoyos de partidos políticos y sociedad civil para "parar esta iniciativa que, bajo un interés creíble, esconde la desaparición del cultivo por intereses espurios", ha concluido García Blanco.