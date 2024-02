CCOO urge a administraciones actuar "con decisión" para evitar la subida de la vivienda

CCOO de Extremadura ha considerado que el repunte de la inflación registrado en enero viene protagonizado por el un alza en los precios del grupo de Vivienda, ante lo que ha instado a las administraciones públicas a "actuar con decisión" para que el acceso a la vivienda "sea asequible a toda la población y no comprometa de la manera en que actualmente lo hace la economía de muchísimas personas".



De esta forma, el sindicato reclama el aumento del parque público de viviendas, fomentar los alquileres, "garantizando precios asequibles" y mantener en las condiciones del año pasado las reducciones fiscales que se han retirado sobre los suministros del hogar.



A través de una nota de prensa, la organización sindical recuerda que el esfuerzo de la población en el capítulo de la vivienda, que se estima en un 40 por ciento de media de su presupuesto particular, "complica las capacidades de consumo y la actividad económica y el empleo".



Junto con estas medidas para facilitar un acceso a la vivienda más asequible, CCOO ve "fundamental un incremento de los salarios que permitan a la población trabajadora mantener y recuperar poder adquisitivo", ya que según señala, los "importantes beneficios" que vienen obteniendo las empresas desde la pandemia deben también llegar a los trabajadores a través de mejoras salariales.



EVOLUCIÓN MENSUAL DE LOS PRECIOS



De esta forma se ha pronunciado CCOO tras conocer los datos del IPC de enero, que revelan que la tasa de variación mensual del IPC general ha sido de una décima, tanto en la media española, como en Extremadura.



A este respecto, señala que la subida mensual de los precios se debe en gran medida al aumento del grupo de vivienda, que se cifra en el 3,3 por ciento en la media nacional y 4,3 por ciento en Extremadura, un repunte que se debe al incremento de la electricidad, "una vez que se ha materializado la finalización de las medidas de reducción de los impuestos en estos suministros".



El sindicato recuerda que estas medidas, aplicadas al IVA de la luz y al gas, tenían como fecha máxima de aplicación el 31 de diciembre de 2023. Sin embargo, en el caso de la luz, muchas de estas reducciones se van a mantener en 2024 pero en menor cuantía.



En cuanto a la inflación anual en Extremadura, cabe destacar que subió al 3 por ciento, seis décimas más que en diciembre del año pasado.



Al igual que en el indicador mensual, el grupo que más destacó por su influencia en el aumento de la tasa anual ha sido, Vivienda, cuya tasa anual aumentó 10,3 puntos en la región, hasta el 2,9 por ciento. Este comportamiento fue debido a la subida de los precios de la electricidad, frente a la disminución en enero del año pasado.



Por otro lado, entre los grupos con influencia a la baja en los precios, destaca el Transporte, que situó su tasa en el -2,3 por ciento, 4,3 puntos por debajo de la del mes pasado, propiciado por el descenso de los precios de carburantes y lubricantes. También contribuyó a la baja el grupo de Comunicaciones, con una tasa anual del 0,4 por ciento en Extremadura, 2,5 puntos por debajo de la del mes pasado.



Por último, hay que destacar que la tasa de variación anual de la inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) disminuyó dos décimas, hasta el 3,6 por ciento en la media nacional. En Extremadura la bajada ha sido de una décima y se sitúa en el 3 por ciento, confluyendo con el índice general.