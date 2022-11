Vara confía en que de la huelga "salga que los transportistas puedan vivir de su trabajo"

Ep.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha confiado en que de la huelga de transportistas que ha arracado este lunes salga que estos profesionales "puedan vivir de su trabajo", tras lo que ha señalado como sociedad debería resultar "molesto" que haya gente que tiene que hacer un porte por debajo de costo.

"Eso no debe ser admisible y todo lo que esté en nuestras manos hacer para intentar evitarlo deberíamos de hacerlo", ha señalado a preguntas de los periodistas por la nueva protesta convocada por la Plataforma en Defensa del Transporte y el desarrollo de la misma en la región, sobre lo cual Vara ha reconocido que le gustaría que fuera posible que la huelga no fuera más allá de lo que va a ser el día de hoy", pero ha apuntado que "no deja de ser" lo que a él le gustaría.

"Nosotros aquí lo que estamos intentando es que la ley que se hizo, que es una ley que yo creo que da pasos importantes hacia hacer del transporte un medio de vida digno y adecuado para sus trabajadores", pues que "se pueda cumplir y que en toda la cadena se respete realmente lo que permita que finalmente el transportista, tenga "un salario decente", ha dicho.

Así, ha insistido en que le gustaría que de la huelga de este lunes "lo que salga sea que realmente los transportistas puedan vivir de su trabajo, y eso es algo absolutamente imprescindible".

En ese sentido, Vara ha alertado de que si los sectores como el agricultor, el ganadero o el transportista "acaban no pudiendo vivir de su trabajo", pues este trabajo "acabará desapareciendo", cuando "una sociedad no puede vivir sin transportistas, sin agricultores y sin ganaderos".

"Esto es así de sencillo, y puede que nos resulte molesto, evidentemente, el que pueda haber una concentración o una huelga hoy de transporte pero como sociedad nos debería resultar también molesto el hecho de que hoy haya gente que tiene que hacer un porte por debajo de costo", ha concluido Vara, que ha incidido en que "eso no debe ser admisible", por lo que ha considerado que "todo lo que esté en nuestras manos hacer para intentar evitarlo deberíamos de hacerlo".

Fernández Vara ha realizado estas declaraciones este lunes a preguntas de los periodistas en Badajoz, antes de participar en la inauguración de las 'Jornadas Iberoamericanas de Comunicación y Periodismo: contexto actual y retos para la Investigación' del aula Juan Luis Cebrián, en la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación.