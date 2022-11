El PSOE defiende el cumplimiento de los compromisos de la Junta con los transportistas

La portavoz del PSOE de Extremadura, Soraya Vega, ha pedido este lunes “respeto” tanto para quienes secundan el paro convocado en el sector del transporte, como para quienes trabajarán durante toda la jornada.

Durante una rueda de prensa celebrada en Mérida, la dirigente socialista ha señalado las medidas puestas en marcha por el Gobierno de España, así como por la Junta de Extremadura, en este último caso, con “más de 2,7 millones de euros en ayudas directas a los transportistas”.

Así pues, Vega, en relación al cumplimiento de la ley para evitar que se trabaje a pérdidas, ha señalado que hay herramientas para velar por su cumplimiento, por lo que ha invitado a utilizarlas en el caso de que se compruebe que esta ley no se cumple.

ENMIENDAS PARCIALES AL PGEX PARA 2023

Por otro lado, la portavoz del PSOE extremeño ha recordado que este próximo jueves, 17 de noviembre, finaliza el plazo de presentación de las enmiendas parciales a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (PGEx) para 2023.

Así pues, los grupos parlamentarios tienen hasta esa fecha para presentar las enmiendas con las que la formación socialista espera que “ayuden a mejorar unas cuentas ya de por sí beneficiosas para esta tierra”, ha apostillado.

De este modo, Vega ha recordado que el PSOE ha presentado unos presupuestos que "refuerzan el estado del bienestar, garantizan los servicios públicos, reactivan la economía y la creación de empleo", además de "proteger las clases medias y trabajadoras".

En este sentido, la portavoz socialista ha reclamado que el diálogo que Guillermo Fernández Vara ha ofrecido durante la tramitación de las cuentas “debería prevalecer en la negociación de las enmiendas parciales y que el PP abandone sus líneas rojas que tan poco ayudan a avanzar a Extremadura".

A este respecto, Vega ha subrayado que desde su formación política "esperamos no encontrarnos al PP casposo de siempre, el que bloque”. Así, ha hecho un llamamiento a todos los partidos de la oposición a que “aprovechen esta segunda oportunidad de mejorar aún más los presupuestos”.

No obstante, ha vaticinado que enfrente, lamentablemente, tendremos “al mismo PP de siempre, al PP que bloquea, esa oposición inútil que propone poco y trabaja menos”, según informa el PSOE extremeño en una nota de prensa.

Así, por ejemplo, Vega ha recordado como la derecha quiere presentar enmiendas de apoyo a la hostelería, cuando “no han apoyado ni una de las medidas que la Junta ya ha impulsado para el sector: no ha querido un paquete de ayudas de 100 millones para la hostelería, no ha apoyado la excepción ibérica que abarata la factura energética o no ha apoyado los ERTEs que tanto han ayudado a los empresarios y trabajadores, ¿no les da vergüenza?", se ha preguntado.