Sordo pide al Gobierno una "agenda reformista" social compatible con la idea sindical

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha pedido al Gobierno central la puesta en marcha de una "agenda reformista" social que sea "compatible" con los postulados que vienen defendiendo los sindicatos, y que incluya una visión "ideológica" de la España que se quiere para el futuro.



Con ello, ha defendido que "hace falta" una "agenda social" y "de impulso económico, de creación de empleo de calidad" para "tapar" las "opciones reaccionarias, ultraderechistas que están apareciendo y emergiendo a lo largo y ancho del mundo".



Así, ha instado al Ejecutivo nacional a "recuperar el pulso a la política con una agenda reformista social que mejore la situación de vida de las personas", ya que "se ha hecho en España un esfuerzo económico sin precedentes desde la Guerra Civil indiscutiblemente, en Europa se ha acometido una política sin precedentes desde el final de la II Guerra Mundial, se han movilizado más recursos públicos que nunca, pero con todo y con eso en el país hay desigualdad, hay pobreza, hay exclusión, hay pobreza severa incluso, es decir, hay muchas cosas que mejorar".



"La agenda social es determinante", ha espetado el responsable de CCOO, quien ha añadido que "lo que va a hacer que la gente entienda el valor de la política es que haya menos pobreza, que haya menos precariedad, que se suban los salarios".



En este sentido, en declaraciones a los medios antes de la inauguración este jueves en Mérida del XI Congreso Regional de CCOO de Extremadura, ha considerado que "muy pocas veces como en este momento la agenda sindical explicitado el pasado 1º de Mayo es tan compatible como ahora con la agenda del interés general de España", toda vez que "España sólo puede salir de esta crisis siguiendo pautas muy parecidas a la que están planteando los sindicatos".



Además, ha defendido también que al mismo tiempo "hoy en día se está instalando una idea mayoritaria de que se no se puede salir de la crisis como hace 10 años".



"La administración norteamericana no es de izquierda radical, no es marxista-leninista, y está diciendo que tiene que haber un impuesto de sociedades para las multinacionales de al menos el 21 por ciento, cuando en España se paga el 9 por ciento de media", ha señalado, y ha añadido que EEUU también está abogando por "doblar" el Salario Mínimo Interprofesional, y está invirtiendo "más del triple" que la Unión Europea para salir de la crisis, lo que a su juicio "quiere decir que aquí las cosas están cambiando".



PROSPECCIÓN DE FUTURO



Igualmente, sobre la presentación este jueves en Madrid las conclusiones de unos grupos de trabajos protagonizados por expertos que pretenden diseñar la España de 2050, Unai Sordo ha indicado que CCOO no tiene "nada que objetar" que el país prevea su futuro "en el largo plazo", ya que "España vive excesivamente centrada en el cortoplacismo, la política vive instalada en el titular de pasado mañana tirando por lo largo", lo que le lleva a defender que "claro que hay que hacer prospección del futuro".



En todo caso, ha añadido a continuación que "esto no va de expertos, esto no va de expertismo", sino que "en España hay que decidir qué tipo de país queremos".



Al respecto, ha apuntado que "la derecha cuando gobierna en España hace ideología, hace antropología social, si se me permite, como hemos podido ver en Madrid", mientras que a su juicio "la izquierda no se puede refugiar en expertos, la izquierda tiene que decidir cómo rehace el contrato social para las próximas décadas en España".



Así, esto pasa a su juicio "por hacer política con una visión ideológica del país que se quiere en el futuro... Esto pasa por definir qué modelo fiscal se quiere para España, no porque lo digan unos expertos sino porque tenemos que decidir si queremos poner recursos en común para poder sostener una sanidad pública, una dependencia pública, una educación pública, una política industrial de impulso público... Esto es lo que tiene que decidir el país", ha dicho.