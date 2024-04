Pedro Rocha asegura que continúa "sin tener constancia formal de su situación procesal"

Ep.

El extremeño Pedro Rocha, candidato a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), continúa "sin tener constancia formal de su situación procesal" a raíz del 'caso Brody', que cambió la semana pasada de testigo a investigado, y ha solicitado "que se le comunique esa nueva situación procesal lo antes posible para garantizar el pleno ejercicio de su derecho a la defensa".

"A esta hora el equipo jurídico de Pedro Rocha continua sin tener constancia formal de su nueva situación procesal, de la que únicamente se conoce lo que se le comunicó de viva voz cuando estaba declarando como testigo el pasado viernes ante el Juzgado de Instrucción Número 4 de Majadahonda", apuntaron desde el departamento de comunicación del extremeño.

Este "no sabe ni de qué se le acusa ni en base a qué se le acusa, de forma que no se puede avanzar en su defensa o -si llega el caso- recurrir ese escrito de acusación", y según explican desde su equipo, ese cambio de condición procesal se produjo cuando "estaba contestando preguntas del fiscal en torno a asuntos de los que no podía tener conocimiento". "Esto es así, señalan, porque la Comisión Económica de la RFEF fiscaliza los gastos, pero no los ingresos de la entidad", aclaran.

"Ese cambio de condición procesal -se le comunicó que pasaba de ser testigo a ser 'investigado'- debería tener como objetivo garantizar su derecho de defensa, ya que como testigo ni siquiera puede aportar pruebas en el proceso", añaden.

Finalmente, desde el equipo de Pedro Rocha, donde insisten que el extremeño es "a día de hoy el presidente electo de la Real Federación Española de Fútbol", recalca que el dirigente "todavía no sabe por qué hechos se le investiga, los indicios que hay para sostener esa investigación y en condición de qué se le investiga".

"En este escenario, el equipo de Rocha ha solicitado formalmente que se le comunique esa nueva situación procesal lo antes posible para garantizar el pleno ejercicio de su derecho a la defensa", sentenciaron.