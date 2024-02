Club Magic logra título de campeón extremeño a falta de una ronda para el final del torneo

El pasado sábado en la octava jornada del Campeonato de Extremadura por Equipos Ritmo Clásico de ajedrez disputada en Sierra de Fuentes, y tras vencer al Club de Ajedrez Pedro Sánchez de Guareña por 4,5 - 1,5, el Club Magic Extremadura consiguió matemáticamente el título de campeón de Extremadura a falta de la última ronda para el final del torneo.

Ocho victorias en otros tantos encuentros y con resultados siempre "muy claros" ante sus rivales, es el balance del Magic en esta competición donde se ha amoldado perfectamente al nuevo formato de juego en el que se ha aumentado el número de tableros de cuatro a cinco jugadores, gracias sobre todo a la cantidad y a la calidad de su cantera.

Así pues, el equipo liderado por el Gran Maestro Internacional Manuel Pérez Candelario, nunca ha visto peligrar ninguno de sus encuentros, siendo el más igualado el que ganó al Club de Ajedrez Ruy López de Zafra por 3,5 - 1,5, según informa el conjunto emeritense en una nota de prensa.

El resto de los puestos de honor se los repartirán el C. A. Albatros, que venció a Cáceres Patrimonio por 3 - 2, con ventaja sobre el C. A. Cibeles e Iacere Casareño, que también vencieron en sus compromisos ante el C. A. Almendralejo y ante el C. A. Badajoz respectivamente. En la clasificación general el Magic tiene 24 puntos, por 21 Albatros, y 19 Cibeles e Iacere Casareño.

Finalmente, en la zona baja con 11 y 8 puntos respectivamente, el Club Badajoz y Pedro Sánchez han certificado ya su descenso a Primera División, categoría donde Lotería La Favorita de Badajoz lidera la clasificación por delante de Ruy López B y Promesas Magic, filial del Magic Extremadura.

Cabe destacar que la última ronda y clausura de la competición en las tres categorías del ajedrez extremeño, Honor, Primera y Segunda, será el próximo sábado en Mérida.