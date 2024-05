De Miguel: Actos Junta "demuestran" que está "en contra" de valores que defiende el Womad

Ep.

La líder de Podemos en Extremadura, Irene de Miguel, ha considerado que los actos de la Junta "demuestran" que está "totalmente en contra" de los valores que defiende el festival Womad, que se inaugura este jueves en Cáceres.

De Miguel, antes de participar en esta ciudad en un acto público junto a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha manifestado que a su formación le alegra que, finalmente, se lea en el Womad un manifiesto que pondrá el foco en el pueblo palestino, aunque no comparte que el PP "se ponga de perfil en este asunto".

"Si alguien ha legitimado los discursos de odio, los discursos racistas, los discursos que deshumanizan a las personas migrantes y si alguien no ha condenado el genocidio que se está perpetrando en Palestina es el Partido Popular, que está totalmente unido a Vox y ha permitido que entre a gobernar Extremadura", ha asegurado.

Por ello, De Miguel ha insistido en que en el PP y en la Junta de Extremadura "no están legitimados en absoluto" a la hora de decir que van a mediar para que se lea un manifiesto de apoyo al pueblo palestino en esta cita cultural. "Sus actos demuestran que están totalmente en contra de los valores que defiende el Womad", ha apuntado.

En este sentido, Irene de Miguel ha insistido en que es "muy importante" que, tras la polémica de si se leería o no el manifiesto, por fin se pueda leer, ya que el Womad nace con un "objetivo político" que es el luchar contra el racismo.

Por ello, su formación no entendía la oposición a esa lectura, toda vez que este año es "clave" denunciar la "masacre y el genocidio que está cometiendo el gobierno israelí contra el pueblo palestino".

EXTREMADURA "NO ES UNA TIERRA DE SACRIFICIO"

Por otro lado, y a preguntas de los medios, Irene de Miguel, aprovechando que este jueves es el Día de Europa, ha recalcado que es "muy importante" que desde una tierra periférica como Extremadura se pueda decir en las próximas elecciones europeas que la región "no es una tierra de sacrificio".

Así, ha insistido en que su formación no va a permitir que abran a la región "en canal para una transición ecológica que no está siendo justa" con el territorio extremeño y para una transición ecológica que está "engordando los bolsillos de los de siempre" y dejando que las familias "no puedan ser dueñas de la energía".

Por ello, De Miguel ha reivindicado una ciudad de Cáceres "sin mina" y una Extremadura con un futuro que "no pase por ser condenados a la contaminación" y a la falta de "oportunidades para el futuro que supone la minería".

De este modo, ha considerado que es "esencial", en este Día de Europa, alzar la voz desde territorios como Extremadura que "tanto sufren" las políticas de una Europa que la considera una "tierra de sacrificio a la que expoliar y a la que saquear sus recursos" dejando, a cambio, "contaminación, migajas y un futuro más que incierto".

"Cáceres tiene mucho que aportar como ciudad más allá de ser una ciudad minera. Cáceres es Patrimonio Histórico de la Humanidad y no se merece que le pongan una mina a escasos kilómetros de su casco histórico que iba a condenar a los cacereños y las cacereñas a no tener futuro", ha concluido.