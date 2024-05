Satisfacción de instituciones por que plataformas puedan leer su manifiesto en el Womad

Ep.

La Junta de Extremadura, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Cáceres, que son las tres instituciones que conforman el Consorcio Gran Teatro, han mostrado su satisfacción por que las plataformas puedan leer su manifiesto solidario en el escenario del festival Womad, que comienza este jueves en la capital cacereña con los primeros conciertos en la Plaza Mayor.



Cabe recordar que la organización del certamen ha llegado a un acuerdo con la Plataforma Personas Refugiadas de Cáceres y la Plataforma Cáceres con Palestina para que ambas organizaciones puedan difundir su mensaje de forma conjunta, después de que se anunciara en un principio que este año no se daría lectura a ningún manifiesto, como se venía haciendo en los últimos años.



Esta decisión provocó numerosas quejas en varios colectivos ciuadanos, incluso entre las propias instituciones consorciadas que son las que financian el festival, porque la decisión había sido unilateral por parte de la empresa organizadora (Sonde3).



La consejera de Cultura de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, que habló ayer con la organización para que rectificara, ha indicado este miércoles que, tras el acuerdo, "se ha conseguido que todas las sensibilidades estén recogidas".



"Era importante hablar con la organización, que fue muy sensata en la reunión que mantuve ayer, para que entendiera que hay que dejar que estos festivales, que están muy relacionados con la libertad de expresión, con la libertad de las personas, con el mestizaje, con todo ello, que pudieran tener también acogida este tipo de actos", ha indicado Bazaga.



En declaraciones a los medios antes de inaugurar el IX Congreso Deporte, Igualad y Empresa que se celebra en Cáceres, ha recordado que "históricamente" se venía leyendo un manifiesto solidario por lo que el acuerdo para que se siga haciendo "es la mejor forma posible", ha dicho.



"Las tres instituciones era lo que queríamos y lo que esperábamos era que no hubiera ocurrido nada. Así que yo creo que nos felicitamos todos de haberlo conseguido", ha concluido.



En parecidos términos se han pronunciado los responsables de las otras dos instituciones consorciadas, Diputación y Ayuntamiento, que han coincidido este miércoles con Bazaga en complejo cultural San Francisco donde asistían al I Evento Territorios Inteligentes.



El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha hecho una valoración positiva del acuerdo porque "el sentido común ha prevalecido" y "lo lógico es lo que se va a hacer ahora", porque "siempre" se ha leído un manifiesto que se incluye en "la filosofía del Womad".



"Después de la zozobra que había y de la incertidumbre, desde la diputación provincial estamos muy contentos y queremos también agradecer el trabajo y el esfuerzo que ha hecho tanto la Junta de Extremadura como el Ayuntamiento de Cáceres para que la cordura y el sentido común prevaleciera y la Plataforma de Refugios de Cáceres pudiera leer, como siempre, el manifiesto", ha concluido.



Por su parte, el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, también ha incidido en que "el diálogo nos ha llevado a la solución que buscábamos todas las administraciones consorciadas", ya que la decisión de no leer un manifiesto "era una posición adoptada por la empresa y, desde luego, no consensuada con el consorcio, porque la postura de las tres administraciones consorciadas era precisamente dar la facilidad y que se leyese ese manifiesto, como se ha venido haciendo hasta ahora".



"Cáceres es una ciudad abierta, es una ciudad tolerante y, precisamente, el festival Womad viene a recoger esa esencia, esa tolerancia y ese respeto hacia todas las sensibilidades. Al final yo creo que la solución adoptada es la mejor", ha concluido.