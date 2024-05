Junta pedirá a la empresa de Womad Cáceres que permita la lectura del manifiesto suprimido

Ep.



La portavoz de la Junta de Extremadura, y consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, ha avanzado que este mismo martes tratará de abordar con la nueva empresa organizadora del festival Womad Cáceres la posibilidad de que permita la lectura de un manifiesto tal y como se ha venido realizando en las últimas ediciones.



Así lo ha indicado Bazaga en respuesta a los medios de comunicación por la polémica suscitada tras la decisión de suprimir los manifiestos que ha tomado la propia empresa organizadora del festival y de la cual la Junta "solamente fue informada".



Bazaga, que ha incidido en que la empresa ha alegado para ello "motivos de seguridad", ha indicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en Mérida, que este mismo martes intentaría hablar con la organización para recuperar la tradicional lectura del manifiesto.



"En esta misma mañana voy a intentar sentarme con la empresa para hablar con ellos de la posibilidad de que, como en otras ocasiones, se lea el manifiesto de una manera segura, de una manera que no comprometa a todos los que van a estar disfrutando del Womad", ha apuntado.



No obstante, ha querido dejar claro que "en ningún caso" ha sido una medida del gobierno extremeño, sino una decisión "exclusiva" de la organización.



"Esta misma mañana me pongo en contacto con ellos para intentar resolver este asunto y que se lea el manifiesto, siempre que no haya un impedimento que me digan de seguridad que no me lo permita, pero creo que se podrá", ha dicho.