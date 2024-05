Diputación, Ayuntamiento y Junta no sabían que se iba a suprimir manifiesto Womad Cáceres

Ep.



El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha asegurado que ni la institución provincial ni el Ayuntamiento de Cáceres ni la Junta de Extremadura sabían que se iba a suprimir el manifiesto que se lee desde hace años en el festival Womad a favor de la paz y en solidaridad con las personas refugiadas, y ha pedido a la empresa organizadora que "recapacite" y "vuelva a la filosofía del festival".



Así, ha señalado que la decisión de no leer ese manifiesto es unilateral por parte de la nueva empresa que organiza la trigésimo primera edición y, ha reafirmado que las tres instituciones que forman parte del Consorcio Gran Teatro desconocían esta circunstancia. Cabe recordar que la empresa Sonde3 envió ayer un comunicado en el que decía que la organización "junto con el apoyo de las instituciones", han decidido suprimir el manifiesto por seguridad y para evitar politizaciones.



"Me he quedado sorprendido cuando la dirección de Womad ha dicho que hay una decisión consensuada para censurar la lectura de un manifiesto por parte de las personas refugiadas de Cáceres", ha señalado el presidente de la diputación cacereña, que ha añadido que eso "es absolutamente mentira".



Morales ha hablado este martes con la consejera de Cultura, Victoria Bazaga, y con el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, que le han confirmado "que tampoco sabían nada". ha dicho. "Y yo doy crédito a las palabras de tanto de la consejera como del alcalde", ha sentenciado en declaraciones a los medios antes de participar en una reunión con los Grupos de Acción Local de la provincia.



"Por tanto, está mintiendo la dirección de Womad", ha recalcado Morales, al tiempo que ha recordado que el festival es una manifestación multicultural que traspasa lo musical, y "en la esencia de Womad está la lucha contra el racismo, está la convivencia, está la paz, está fomentar los valores de solidaridad en el mundo".



Así las cosas, la diputación cacereña no comparte la decisión de "censurar a unas personas refugiadas que están en Cáceres un manifiesto que se viene haciendo regularmente durante todos los años", y ha tachado de "auténtica barbaridad" esta decisión que la Diputación de Cáceres "no lo va a permitir".



Morales ha instado a la dirección de Womad que "rectifique" y "que se haga en el formato que siempre se ha hecho" porque "es una auténtica barbaridad que censuremos una manifestación de absoluta libertad, de multirracismo, de lucha contra las guerras, contra las opresiones. Y, en este caso, además, siendo solidarios con dos pueblos que están sufriendo, que es el pueblo ucraniano y el pueblo palestino".



"Es más, creo que sería contraproducente y sería peor para la filosofía y para el desarrollo normal del festival Womad que no se leyera el comunicado", por lo que ha insistido en pedir a la dirección de Womad que "recapacite y vuelva a la senda de la cordura, de la lógica y de la filosofía del festival".



Cabe recordar que, desde hace años, la Plataforma Personas Refugiadas de Cáceres lee un manifiesto en el escenario principal del festival en la Plaza Mayor a favor de la solidaridad y por la paz a la que se unen otras plataformas como 'Cáceres con Palestina', a las que este año se les ha negado la posibilidad de hacer lectura de ese comunicado.