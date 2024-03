Espacio Cultural Santa Catalina Badajoz abre temporada con una muestra de Yolanda Tabanera

El Espacio Cultural Santa Catalina de Badajoz inicia la temporada con una exposición de la artista Yolanda Tabanera que será inaugurada este viernes, 15 de marzo, a las 20:00 horas.

Así pues, titulada 'Lo completamente otro', en esta exposición Tabanera muestra una selección de obras, escultóricas y objetuales además de series de dibujos y obra en papel de mediano y gran formato.

Las obras bidimensionales, gráficas o pictóricas, son conformadas en un proceso combinatorio visionario que es el punto de arranque de su proceso creativo.

Las diferentes obras conforman una narración, que en el marco de reminiscencias sacras y litúrgicas de la iglesia de Santa Catalina remiten a "la extrañeza espiritual de lo completamente otro", según explica en una nota de prensa la organización.

La artista durante la inauguración será la encargada de presentar la exposición que se podrá visitar hasta el mes de mayo.

Esta exposición está enmarcada en el proyecto 'Arteria' de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Badajoz, y durante la duración de la misma se desarrollarán diferentes actividades culturales. Visitas guiadas, talleres y encuentros de jóvenes estudiantes serán las principales propuestas para esta muestra.

INVESTIGACIÓN VISIONARIA

En concreto, la obra de Tabanera está centrada en la investigación visionaria de un espacio interior que al exteriorizarse se convierte en un lenguaje propio. La artista aborda de un modo "sutil" y "metafórico" temas de "profunda importancia" en la existencia humana como la fragilidad y la trascendencia del cuerpo, su grandeza y su mortalidad.

Los diversos materiales con los que realiza sus esculturas, vidrio, bronce, aluminio y esparto, remiten a procesos de artesanía en desuso y peligro de olvido en el actual marco tecnológico. Hay una reivindicación humanista de los procesos manuales que contrastan con la dominante producción industrial computerizada.

El trabajo de Tabanera se vincula a un fuerte simbolismo objetual tomando multitud de elementos de lo primitivo, lo popular y lo litúrgico, partiendo de una profundización en sus aspectos sagrados y mágicos a través de una reactualización conceptual.

Así, persigue lo nuevo y desconocido a través de una inmersión en una iconología antigua y atemporal donde la hibridación de ornamento y organismo conducen a una metamorfosis creativa y existencialista.

TRAYECTORIA

Yolanda Tabanera (Madrid, 1965). Vive y trabaja en Madrid, y es licenciada en la Akademie der bildenden Künste, Munich, 1992.

Ha desarrollado exposiciones individuales en instituciones, entre otras, como la Fundación Eugenio Granell, Santiago de Compostela, SAP Stiftung, Walldorf, Museo Barjola, Gijón, Kunsthalle Bellevue Saal, Wiesbaden, CEART, Fuenlabrada, MAVA, Alcorcón y galerias como Galería Fernando Latorre, Madrid y Zaragoza, Galeria Travesia Cuatro, Madrid y Galerie van de Loo Projekte, Munich participando en ferias como ARCO, ART COLOGNE, art KARLSRUHE y MACO.

Realiza instalaciones de grandes dimensiones, algunas de ellas permanentes, e intervenciones en lugares como el Monasterio de Santa María la Real de Nájera, Centro de Interpretación de la Mística, Ávila, Horno de la Ciudadela, Pamplona, Europaische Kunstakademie, Trier y Maximiliansforum, Munich.

Participa en muestras colectivas como la Iberoamericana de Toro, Las formas del alma en el Instituto Cervantes, Madrid y diferentes sedes europeas, Take me with you, Mori Museum, Tokio, Aquí y ahora, sala Alcalá 31, Madrid, Desesculturas, Círculo de Bellas Artes, Madrid y otras en la Fundación Antonio Pérez, Cuenca , Glasmuseum Hentrich en Museum Kunst Palast, Düsseldorf, Kunstverein Eislingen, Eislingen, CentroCentro Cibeles, Madrid.

Becas y residencias en Villa Waldberta Munich, Ebenböckhaus, Kulturreferat Munich, Neues Kunstforum, Colonia, Kunstverein Bellevue Saal, Wiesbaden, Casa de Velázquez, Madrid, Fábrica de Cerámica Sargadelos, Lugo.

Desde 1998 colabora como docente en numerosas instituciones, entre otras, Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Hamburgo, Europaische Kunstakademie, Trier y Kulturwerkstatt HAUS 10, Munich.

En 2020 realiza su primer proyecto audiovisual, Néctar y Cenizas, subvencionado con ayudas a la creación Vegap 2019.

Numerosas publicaciones de exposiciones colectivas e individuales y el libro Cara Ceguera, de textos y poemas.