La Diputación de Badajoz acusa a la Junta de "politizar" el López de Ayala

El diputado de Cultura, Deportes y Juventud de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha señalado respecto al Consorcio del Teatro López de Ayala de la capital pacense que "hay diferencias de criterio" y que en la Junta de Extremadura "entienden que hay que politizar un espacio que no estaba politizado".

Ricardo Cabezas ha recordado que ya este pasado martes la Diputación de Badajoz planteó la posibilidad de abandonar el Consorcio del Teatro López de Ayala al considerar "una falta de respeto" que la Junta, que ostenta la Presidencia, no le haya informado "con suficiente antelación" de los nuevos nombramientos que preveían aprobar el miércoles.

Así, ha incidido en que entienden que "no ha habido ese respeto institucional, que no se ha debatido, consensuado" este cese y nuevo nombramiento con todos los patronos que forman parte del consorcio, mientras que sobre la posibilidad de retirar los recursos de la diputación que iban asignados al Consorcio Teatro López de Ayala ha expuesto que no le corresponde a él mismo decirlo y que entiende que es el gobierno provincial quien "decidirá al final".

Ricardo Cabezas ha hecho estas declaraciones tras participar en la presentación del Certamen Internacional de Jóvenes Intérpretes 'Pedro Bote' de Villafranca de los Barros, donde ha coincidido con el secretario general de Cultura de la Junta de Extremadura, Francisco Palomino, quien a su vez ha hecho hincapié a los periodistas en relación a esa falta de información criticada por la diputación que se entregó todo "en tiempo y forma" a todos los miembros del citado consejo rector.

Palomino, para quien "no debería haber polémica en nada de esto", ha explicado que la Junta, como cualquier entidad miembro del consejo rector, dentro de ese orden del día tiene la potestad para presentar las candidaturas que considere "oportuno", así como que se presentó y se propuso el cambio, se votó y se ha procedido a dicho relevo en la dirección del López de Ayala, que pasa a manos de Paloma Morcillo en sustitución de Ángel Luis López.

En este punto, ha indicado que "hay que tener en cuenta" que el puesto de director del López de Ayala y del Consorcio del Gran Teatro de Cáceres, son altos cargos de la Junta de Extremadura que se aprueban en Consejo de Gobierno, por lo que ha defendido que "esto forma parte de la máxima normalidad dentro de un consejo rector con sus distintas entidades" y que "la verdad es que no debería haber más polémica".

"Habrá que dejar trabajar en este caso a Paloma Morcillo y a ver qué es lo que hace, y habrá que, en un momento dado, criticarla si hay que criticarla, o alabarla si hay que alabarla", ha apuntillado.

RICARDO CABEZAS

El diputado de Cultura ha aprovechado su intervención ante los medios para poner en valor la "magnífica" gestión que ha hecho Ángel Luis López como director del López de Ayala, y que entró en un momento "bastante complicado" tras la jubilación de Miguel Murillo, del que "no hace falta hablar" y a quien "sustituirle no era fácil".

También ha considerado que su salida "no es merecida" porque "no hay criterios objetivos" para "quitar" a Ángel Luis López de la dirección del teatro, "porque ha hecho una magnífica labor".

Respecto a la aportación de la Diputación de Badajoz al consorcio, Cabezas ha considerado que el gobierno provincial "decidirá al final" qué hacer, pero sí tienen "claro" es que esa aportación que se hace al Consorcio "se va a seguir manteniendo para la cultura y la cultura en la ciudad de Badajoz".

"Seguimos apostando por la cultura, por una cultura de calidad, como siempre venimos haciendo desde la institución provincial y ya está, puede ser en el consorcio o puede ser en la ciudad en otros espacios que tiene la institución provincial", ha continuado, junto con que la decisión de retirar dicha cuantía no está tomada.

En este sentido, ha recordado que la aprobación de los presupuestos de la diputación está prevista para finales de mes y que "esa partida está ahí", ante lo que ha recordado que se pueden hacer modificaciones presupuestarias y "mover unas partidas de un lado a otro".

"Pero lo que sí tenemos claro es que va a seguir siendo una cantidad que va a estar destinada a la cultura en la ciudad de Badajoz", ha concluido.

FRANCISCO PALOMINO

Preguntado por este mismo tema tras el nombramiento de Paloma Morcillo, Francisco Palomino ha destacado que Ángel Luis López ha hecho un trabajo "estupendo", que personalmente además se lo ha transmitido, y que "los cambios están aquí".

A este mismo respecto, ha abogado por poder seguir trabajando por la cultura "por encima de cualquier polémica y de cualquier historia". "Sinceramente, yo creo que aquí no debería haber saltado ningún tipo de polémica porque no se ha hecho nada diferente a lo que se ha venido haciendo en los últimos años en los distintos consejos rectores en los que participan distintas entidades", ha remarcado Palomino, que ha agregado, en relación a que finalmente se retire la aportación de la diputación y si entendería la postura, que no le "toca" a él valorarlo y que la institución provincial "puede tomar las decisiones que considere oportunas, faltaría más".

Finalmente y sobre la referida politización aludida por Cabezas, el secretario general de Cultura ha resaltado que es como si desde la Junta dijesen que el Gran Teatro "ha estado politizado" porque Silvia Gordillo, su hasta ahora directora, fue diputada de Cultura en la Diputación y concejala en el Ayuntamiento de Montehermoso.