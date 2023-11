Gallardo lamenta la "deslealtad" de la Junta respecto al Consorcio del López de Ayala

Ep.



El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha lamentado la "deslealtad institucional" y la "falta de respeto absoluta" de la Junta de Extremadura respecto al Consorcio del Teatro López de Ayala de la capital pacense.



Así, Gallardo, a preguntas de los medios, ha mostrado su pesar ante los "distintos episodios de deslealtad" sufridos por la institución provincial de parte de la Junta de Extremadura y ha añadido que, "honestamente", desconoce cuál es el fin de los mismos.



"No le veo ningún tipo de ventaja política a que espacios donde hemos compartido, no solo presupuestos sino también estrategias en determinados campos, que además son campos donde hay que caminar todos juntos, ahora decidan faltar el respeto", ha señalado tras participar en Mérida en la inauguración del II Congreso sobre Comunicación e Igualdad.



Este malestar en la Diputación de Badajoz ha surgido tras considerar la institución provincial que la Junta de Extremadura, que ostenta la Presidencia del Consorcio del López de Ayala, no le ha informado con suficiente antelación de los nuevos nombramientos que han sido aprobado este miércoles.



Cabe señalar que el Consorcio del Teatro López de Ayala está integrado por la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz, el Ayuntamiento de Badajoz y la Fundación CB, aportando cada parte un 25 por ciento.



Ante ello, Gallardo ha criticado que la Diputación de Badajoz no tiene "capacidad de análisis" para abordar los perfiles de los nuevos nombramientos si estos son trasladados "en el mismo momento que hay que votar".



"Es una falta de respeto y eso ya pasó en Feval", ha aseverado Miguel Ángel Gallardo, quien ha informado de que tuvo que preguntarle al consejero responsable cuál era el nuevo director general de Feval, ya que no lo conocía "ni cinco minutos antes" de su nombramiento, siendo él el presidente ocasional de la institución ferial



"Hombre, una cosa es que tengamos aguante y otra cosa es que vayamos a tener el aguante suficiente para perder la dignidad de la institución, eso no vamos a consentir", ha subrayado Gallardo, quien ha incidido en que la Diputación de Badajoz se saldrá "de aquellos espacios" donde no se les "respete".



No obstante, ha recalcado que la institución provincial aportará y se mantendrá en aquellos otros espacios en los que sí se les "respete", para lo que ha puesto el ejemplo de la Agencia Extremeña de la Energía (Agenex), cuya propuesta de cambios de estatutos realizada por la consejera de Agricultura, Mercedes Morán, ha sido consensuada.



"Nos llamó en el día de ayer. Y yo hoy voy a votar a la candidata que me plantea la consejera para Agenex, para la dirección de Agenex, porque el respeto institucional se devuelve con respeto institucional. No es una cuestión de la diputación o de las diputaciones que tienen una estrategia. No, es una estrategia de la Junta de Extremadura o de la torpeza de algunas consejerías que quieren dilapidar o dinamitar el trabajo conjunto que se ha hecho", ha expuesto.



En esta línea, el presidente de la Diputación de Badajoz ha mostrado el "compromiso" con la ciudad de Badajoz y ha señalado que los 250.000 euros aportados para mantener el Consorcio del Teatro López de Ayala se van a seguir manteniendo para "hacer cultura en la ciudad de Badajoz". "Ni un solo céntimo se va a ir de la ciudad de Badajoz", ha recalcado.