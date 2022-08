El Museo de Cáceres organiza visitas guiadas para conocer la joyería de filigrana cacereña

El Museo de Cáceres ha organizado una serie de visitas guiadas a la exposición 'Orives. La joyería de filigrana cacereña', una muestra conformada por más de doscientas piezas que ilustran la importancia de los trabajos de oro y plata en la provincia cacereña desde la Prehistoria.



En concreto, estas visitas guiadas y comentadas, de carácter gratuito, se desarrollarán en grupos formados por un máximo de 15 personas los días 6, 16, 23, 30 de septiembre y 7 de octubre a las 11:00 horas.

Así pues, las personas interesadas deberán inscribirse en la página web del Museo de Cáceres a través de un formulario.http://museodecaceres.juntaex.es/web/view/portal/index/contactPage.php?id=11&fbclid=IwAR0npLSDW-nYnss-heRnu7kUb2t_CDgpEFO040d4pr86aWhdiBYya8mQ-0M



Las joyas hechas de filigrana son una "parte esencial" de lo que se conoce como el aderezo cacereño; prácticamente no hay celebración popular, religiosa o profana, romería o ritual festivo en que no se haga presente la riqueza de la joyería tradicional, según detalla la Junta en una nota de prensa.



Desde el primer tercio del siglo XIX, cientos de orives, como se llama a los orfebres en Extremadura, han contribuido al esplendor de la joyería de filigrana en la provincia cacereña. Los primeros llegaron de Portugal y trajeron su arte, su tecnología, su organización del trabajo y su repertorio de joyas, que pervive todavía hoy.



La filigrana y el granulado son técnicas de la orfebrería que llegan a Extremadura en la Segunda Edad del Hierro II, a través del contacto con el mundo tartésico, adonde las habían llevado los fenicios. Posteriormente, la filigrana pervive entre los orfebres andalusíes y hebreos, pero desaparece con la expulsión de judíos y moriscos y tardará siglos en recuperarse.



Desde finales del siglo XVIII las joyas de filigrana portuguesa causan furor entre las extremeñas, a través del contrabando y ya en las primeras décadas del siglo XIX comienzan a llegar orives portugueses que se afincan en Zarza la Mayor y posteriormente en Cáceres, Ceclavín, Plasencia, etc.



A lo largo del siglo XIX, cientos de jóvenes cacereños aprenden el oficio y lo ejercen por toda la provincia, siendo bien conocidos los de Torrejoncillo, Acehúche, Garrovillas y un largo etcétera de pueblos. Más de 400 orives han trabajado en la provincia a lo largo de los siglos XIX y XX.



La exposición "Orives. La joyería de filigrana cacereña" recoge, a través de más de 200 objetos, la historia y la técnica de este arte tan nuestro, parte esencial del patrimonio cultural extremeño, y quiere rendir homenaje a sus protagonistas.



Los objetos reunidos proceden del Museo de Cáceres, Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, Museo Arqueológico de Córdoba, Museo Lázaro Galdiano, Museo Sorolla, Museo del Traje, Museo de Valladolid y Museu do Ouro de Travassos (Portugal), además de la Catedral de Coria, Iglesia de San Juan y Ermita de San Antonio de Cáceres, y de varios orives y coleccionistas particulares.



Por tanto, 'Orives. La joyería de filigrana cacereña' se expone en el Museo de Cáceres hasta el día 9 de octubre en horario de martes a viernes de 9:30 a 14:30 y 16:00 a 20:00 horas; los sábados y festivos la visita comienza a las 10:00 horas, mientras que los domingos el horario es solo de mañana de 9:30-14:30 horas.