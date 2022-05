El escritor José Luis Gil Soto pregonará el 20 de mayo la 41ª Feria del Libro de Badajoz

Ep.



El escritor José Luis Gil Soto pregonará el próximo 20 de mayo la 41ª Feria del Libro de Badajoz, que se celebra hasta el 29 de mayo en el Paseo de San Francisco con unas 80 presentaciones, entre ellas en torno a 60 a cargo de autores extremeños, y 40 casetas entre 12 librerías, siete editoriales y seis instituciones, algunas con casetas dobles.



La concejala de Cultura de Badajoz, Paloma Morcillo, ha presentado el cartel y el pregonero de la 41º Feria del Libro de Badajoz este martes en rueda de prensa acompañada de José Luis Gil Soto, quien ha avanzado que su pregón titulado 'La vida privada de los libros', que ofrecerá el día 20 a las 20,30 horas en la carpa de conferencias, pretende ser un doble reconocimiento al libro, y en primer lugar al libro de papel y al papel que ha jugado a lo largo de la historia y cómo han atesorado a lo largo del tiempo "la cultura que somos hoy".



"Cómo a lo largo de los siglos, gracias a esos libros que se han custodiado en las grandes bibliotecas y también en las bibliotecas de las órdenes monásticas, han conseguido salvar lo que fue la cultura clásica y que es el embrión de nuestra civilización actual", ha relatado, mientras que por otro lado ahondará en una "intrahistoria mucho más cercana" a cada hogar, en torno al papel de los libros y su vida privada, a partir de la adquisición por parte de cualquier persona y cómo el libro como objeto, más allá de su contenido, genera cada ejemplar una historia propia que quiere contar.



En este sentido, ha señalado que será un reconocimiento al libro en papel y que servirá para animar a los lectores que lo oigan a comprar libros, llevárselos a casa y escribir en ellos "su propia historia".



En su intervención, ha mostrado la "ilusión tremenda" que le hizo la llamada del ayuntamiento para ser pregonero de la Feria del Libro, porque "si bien uno no puede decir que no sea profeta en su tierra, siempre parece que tendemos a llamar a aquellos extremeños que viven fuera", de forma que al ser de Badajoz y vivir en la misma le hace "una ilusión enorme" poder hablar de libros y ejercer dicho papel de pregonero de una cita "tan importante" como la de la capital pacense, "absolutamente consolidada" y a la que acuden los escritores "más afamados y exitosos" del país.



De José Luis Gil Soto, Paloma Morcillo ha resaltado que es "muy habitual" verlo en la Feria del Libro y las presentaciones entre papeles o documentos, como este autor nacido en Badajoz, y al que se le conoce como escritor, aunque su profesión es la de ingeniero agrónomo. También es un "gran" escritor, "muy reconocido", "quizás de salida a la escritura tardía pero una gran trayectoria literaria", ha destacado, junto con su influencia con los personajes "muy importantes" en la ciudad de Badajoz.



Autor de "múltiples" novelas y también de guiones literarios, columnas y promocionales, ha hecho hincapié en su primer libro, surgido al acordarse en un viaje a París de un personaje importante en Badajoz como Godoy, a partir de lo cual publicó su primera novela 'La traición del Rey', una biografía novelada de Manuel Godoy, que vio la luz en 2008.



Tras ello, "ha sido prácticamente un no parar casi con un libro prácticamente cada año y si no en los estantes sí en su cabeza" y en 2009 escribió otra novela, "siempre" documentadas con un tinte histórico en el que mezcla historia y ficción, ambienta en el episodio de la 'Armada invencible' y que presentó al II Premio Caja Granada de Novela Histórica que resultó finalista del certamen y fue publicada con el título 'La colina de las piedras blancas'. También es autor de 'La dama de Saigón' o 'Madera de savia azul' y su última novela, 'Lágrimas de oro', acaba de salir publicada.



LUIS FANO FIRMA EL CARTEL DE LA FERIA DEL LIBRO



Por su parte, Morcillo ha explicado que el diseñador Luis Fano firma el cartel anunciador de este año, con el que han querido hacer un "guiño" a cultivar la lectura y el placer de leer, de manera que unen la naturaleza y el hecho de que la Feria del Libro se desarrolla en el parque "más literario" de la ciudad como el de San Francisco, como también hace un "guiño" a cultivar la lectura y la cultura a través de las páginas de un libro, que "se abren, se rompen y de ahí sale la cultura" y unas ramas que salen del mismo y de las que parten a su vez letras a modo de frutos.



"Queremos que sea una Feria del Libro completamente abierta, abierta al público, abierta a la naturaleza, y sobre todo que tenga muchas actividades, por eso hemos querido ese cultivo a las letras o a la cultura", ha continuado, para avanzar que ya presentará a lo largo de los próximos días las distintas actividades que tendrán lugar de fomento de la lectura, infantiles, cuenta cuentos, exposiciones, mesas redondas y un "guiño especial" a la naturaleza.



En este punto, ha señalado que la Feria del Libro "volverá a tener ese tacto de poder tocar esas hojas de papel", después de que en estos dos últimos años se haya celebrado aunque con medidas higiénicas como el uso de mascarillas, distancia o pantallas, al tiempo que ha expuesto que, siguiendo un protocolo sanitario "normal que hay en estas situaciones", se podrá tener este "tacto" que se ha querido representar en el cartel anunciador.



Sobre la programación de la Feria del Libro, la edil ha avanzado que están terminando de "cerrar" el programa que se presentará próximamente con casi un centenar de presentaciones, por lo que "está siendo complicado intentar cuadrar todo", y que Gil Soto tiene las "puertas" de la feria "abiertas" e intentarán cerrar alguna fecha para que pueda tener un encuentro con sus lectores.



Finalmente, ha avanzado que "al menos" cinco editoriales vienen de fuera de la ciudad y que, haciendo un "guiño" al cartel, este año la carpa juvenil se denominará 'Dehesa de papel', una iniciativa que iniciaron en formato virtual y que "da ese salto a la presencialidad", y recuperá los talleres para los institutos por la mañana, junto a mesas redondas, actividades o música.



Cabe recordar que la 41º Feria del Libro de Badajoz 2022 ya cuenta con la confirmación de varios autores, como la escritora de literatura juvenil Alice Kellen, y la escritora y periodista madrileña Inés Martín, ganadora del Premio Nadal 2022, además de los ganadores del Premio Planeta 2021, Antonio Mercero, Agustín Martínez y Jorge Díaz -quienes lograron el galardón bajo el pseudónimo de Carmen Mola-, la finalista del citado premio, Paloma Sánchez-Garnica o el escritor Ángel Martín.