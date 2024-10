Más de 200 coches se exponen en el III Salón del Automóvil, que regresa a Cáceres

Ep.



Más de 200 coches de 17 marcas comerciales se expondrán en el Salón del Automóvil de Cáceres, que celebra su tercera edición después de un parón de seis años, ya que la última cita fue en 2018. Esta feria del coche vuelve al recinto ferial del 24 al 27 de octubre en horario de 10,00 a 21,00 horas para dinamizar el sector del automóvil con vehículos nuevos, seminuevos y de kilómetro cero.



Se contará con más de 4.000 metros cuadrados de exposición, incluida la gran carpa que se ha instalado en el ferial para el último festival celebrado el pasado fin de semana, y cuyas instalaciones se aprovecharán para este cita con el sector del motor, organizada por la Institución Ferial de Cáceres (Ifeca) con un presupuesto de 40.000 euros.



El concejal de Comercio, Jorge Suárez, ha explicado que se ha decidido recuperar esta feria que no se celebraba desde 2018, porque se trata de "un sector importante" para la ciudad y este tipo de certámenes sirven como revulsivo al consumo, ya que no en vano en la última cita se vendieron unos 200 coches y se generó un volumen de negocio entre las empresas participantes de más de dos millones de euros.



En esta tercera edición del Salón del Automóvil participarán cinco grandes concesionarios de la ciudad como son los grupos Rojas Motor, que tiene la marca Kia; el grupo Marcesa, que vende Renault y Dacia; el grupo Santana, con Audi y Volkswagen; el grupo Maven e Hijos, que trabaja con marcas como Ford, Hyundai, Volvo, Mazda o Nissan; y el grupo Gedauto, que va a exponer Peugeot, Citroën, Opel, Seat, Cupra y BMW.



La entrada a la feria es gratuita y en las instalaciones se contará también con servicios de restauración y bar para que "los asistentes puedan degustar una serie de tapas a la hora de la comida y que todo el mundo pueda disfrutar y pasar un día agradable", ha explicado el edil.



Suárez ha indicado que los 40.000 euros del presupuesto de esta feria son "una inversión" por el retorno económico que han tenido las empresas de Cáceres en las otras dos ediciones.



El III Salón del Automóvil expondrá coches utilitarios como berlinas, todoterrenos y deportivos, pero no habrá ni autocaravanas ni furgonetas camperizadas, algo que se está valorando para otras ediciones, según ha explicado Suárez. "Es una de las cosas que estamos valorando para abrir este mercado en otros momentos, pero también es cierto que hemos querido contar con las empresas que están instaladas en Cáceres", ha concluido.



La cita cuenta con el patrocinio de Cajalmendralejo, cuyo director de la oficina principal de Cáceres, Guillermo Sanabria, ha señalado que la colaboración de la entidad "es una forma de devolver a los ciudadanos de Cáceres y Extremadura lo que nos dan a nosotros", ha dicho, al tiempo que también ha hecho hincapié en el "retorno económico" que esta cita tiene para las empresas de concesionarios en la ciudad.



"Es una feria muy importante y no hay que olvidar que la industria automovilística es una de los cuatro patas del banco del PIB español, y tiene una gran repercusión en la economía", ha concluido Sanabria.