Cáceres pone en marcha un plan de eliminación de pintadas en una treintena de calles

El Ayuntamiento de Cáceres ha iniciado este lunes una nueva campaña de eliminación de pintadas y grafitis que, en esta ocasión, llegará a una treintena de calles y plazas del centro de la ciudad como Sánchez Varona, Moret, Busquet, Alzapiernas, o las plazas del Duque, Santo Domingo, Soledad, Socorro o Santiago, entre otras.



Los trabajos, que está previsto que se prolonguen por unos quince días, los realizará la empresa Proliser, especializada en este tipo de servicios, y el coste de la actuación será de unos 16.350 euros, según ha explicado el alcalde cacereño, Rafael Mateos, que ha asistido al inicio de la campaña.



Mateos ha anunciado también que la Policía Local va a intensificar la vigilancia y abrirá los expedientes sancionadores correspondientes sobre los autores de este tipo de vandalismo ante la proliferación de pintadas, y ha recordado que la ordenanza municipal contempla sanciones "muy altas" para quienes hagan estas pintadas o grafitis, con multas que pueden llegar hasta los 1.500 euros.



Este plan de eliminación de pintadas se complementará también con otras actuaciones para "embellecer la ciudad", ha dicho el regidor, que ha anunciado que se incrementará la limpieza viaria, tras las quejas de los ciudadanos ante la actuación de la nueva empresa concesionaria del servicio de recogida de residuos, por lo que se van a intensificar los trabajos, se incorporarán más vehículos y se instalarán nuevas papeleras por la ciudad.



Así, en el ámbito del contrato de limpieza viaria se ha trasladado a la empresa concesionaria, Valoriza, "la importancia de incrementar la limpieza viaria y la limpieza de nuestras calles para mejorar esa imagen", ha indicado el alcalde, que ha calificado de "servicio deficiente" el prestado hasta ahora por la nueva contrata que asumió este cometido a principios de año.



Para atajar este problema, los responsables municipales han mantenido varias reuniones con la empresa para pedirles mejoras en el servicio "que pasan por la implementación del contrato tal y como estaba pactado y firmado y mejoras que, de forma concreta, pasan por instalar en la ciudad de Cáceres nuevos modelos de papelera para mejorar la recogida de residuos sólidos, por instalar nuevos contenedores en la ciudad, así como para implementar y poner en marcha nuevos vehículos que mejoren la limpieza de las vías públicas", ha recalcado Mateos.



En cuanto a las nuevas papeleras se trata de unas que cuentan con tres compartimentos para facilitar la recogida de residuos y el reciclaje, y tendrán mayor capacidad que las que hay actualmente para "intentar, en la medida de lo posible, que se arrojen los menos residuos al suelo".



"Cáceres es una ciudad Patrimonio de la Humanidad y como tal creo que debe lucir en unas condiciones que sean acordes a ese título, no solo para quienes nos visitan a lo largo del año, sino que también los cacereños podamos disfrutar de esa ciudad que soñamos, esa ciudad que queremos y esa ciudad que nos merecemos. Una ciudad limpia, una ciudad donde las fachadas luzcan de forma decente y una ciudad donde las protagonistas no sean las pintadas", ha dicho Mateos en declaraciones a los medios.



Junto a esa campaña de retirada de graffiti también se van a implementar otra serie de medidas desde la Concejalía de Comercio, destinadas fundamentalmente a las zonas comerciales como la calle Moret, Pintores, Panera o la calle Gómez Becerra para "mejorar la estética y la imagen de estas céntricas calles de nuestra ciudad", ha indicado Mateos.



"Yo confío en que a partir de hoy y en los próximos días la imagen del centro de nuestra ciudad mejore y en esta mejora de la imagen no solo tiene que haber un compromiso de las administraciones públicas, no solo tiene que haber un compromiso del Ayuntamiento, sino también tiene que haber un compromiso ciudadano de no manchar, de no ensuciar y de no degradar nuestro patrimonio", ha concluido Mateos.