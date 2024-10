Virgen de la Montaña visita Ayuntamiento en la recta final de su peregrinaje por Cáceres

Ep.

La Virgen de la Montaña encara la recta final de su peregrinaje de treinta y ocho días por Cáceres, que inició el pasado 5 de septiembre, con la visita que la imagen ha realizado este viernes al edificio consistorial, donde ha sido recibida en el Salón de Plenos por el alcalde, Rafael Mateos, junto a otras autoridades que han vivido "un momento irrepetible", según ha dicho el regidor.



Se trata de una de las últimas paradas de la patrona de la ciudad que está celebrando el Centenario de su Coronación Canónica con una estancia extraordinaria en la capital cacereña, donde ha visitado hospitales, residencia de ancianos, parroquias de barrios, colegios, el centro penitenciario, conventos y otras instituciones antes de que este sábado, 5 de octubre, participe en una procesión Magna Mariana junto a otras trece imágenes de las diferentes cofradías cacereñas.



En su recibimiento en el edificio consistorial, el alcalde ha indicado que "Cáceres no se entiende sin su querida Virgen de la Montaña, ni la Virgen de la Montaña sin Cáceres", a lo que ha añadido que "hay quien la quiere acompañar por la fe que le profesa, otros por tradición, por respeto, por el folclore que muchas veces le arropa, por los recuerdos familiares que uno tiene".



"Por las visitas al santuario de muchos domingos, por la ilusión que le despierta, porque estar junto a ella le lleva a parar, a hacer un pequeño paréntesis... Por tantas y tantas razones como formas de entender la vida. Siempre con respeto y con la generosidad de un pueblo como el cacereño", ha resaltado Mateos.



Por su parte, el obispo de Coria- Cáceres, Jesús Pulido, ha destacado que "hoy veo a la Virgen particularmente contenta porque aquí se siente la matrona de todos los cacereños, de los que la dicen madre y de los que no se lo dicen, porque es la madre de todos". "Aquí quiere dejar su huella de madre, y que de alguna forma contribuya a que todas las deliberaciones y todo lo que aquí decidan esté movido por ese amor materno y esa solicitud por todos, especialmente por los más necesitados", ha resaltado.



El mayordomo de la Real Cofradía de la Virgen de la Montaña, Joaquín Floriano, ha destacado que "la Virgen ha recorrido prácticamente toda la ciudad, donde no ha llegado nunca; ha ido como madre, sembrando esperanza, consuelo, y ha ido para estar presente donde hubiera un cacereño que la necesitara".



"Ha recogido todas las peticiones de todos los cacereños, y hemos pensado que el mejor sitio para el último día de peregrinaje era la casa de todos, para que quien quiera escuchar, escuche, y ella pudiera poner a vuestros pies todas las peticiones", ha indicado el mayordomo.



En el acto han participado miembros de la corporación, empleados municipales y autoridades civiles y militares. Se ha iniciado con una ofrenda foral por parte del alcalde, y después la oración de bienvenida a cargo del padre Fernando Alcázar.



Asimismo han participado las niñas Vega Pascual Blanco y Celia Cáceres Rodríguez, alumnas del colegio Dulce Chacón y del Licenciados Reunidos, en representación de todos los colegios de la ciudad que después han arropado a la Virgen en la Plaza Mayor, que le han dedicado unas palabras.



El acompañamiento musical ha corrido a cargo de Fernando y Carmen Agúndez Oso, profesores del Conservatorio Oficial de Música Hermanos Berzosa, que han interpretado El Redoble para concluir el acto.



Tras la recepción en el edificio consistorial, la imagen ha sido trasladada a las escalinatas de la Plaza Mayor, adonde han acudido unos 500 escolares procedentes de una docena de colegios que han querido rendir un homenaje a la patrona de la ciudad.



En el acto han participado los colegios Francisco Pizarro; El Vivero; Extremadura; Francisco de Aldana; Nuestra Señora de la Montaña; Sagrado Corazón de Jesús; Prácticas; Santa Cecilia (Carmelitas); La Asunción (Josefinas); San Antonio; Giner de los Ríos; San José; Diocesano y PROA.



La imagen se trasladará esta tarde al Seminario Diocesano donde tendrá lugar el acto de apertura del nuevo curso y después visitará el convento de las Madres Jerónimas, donde pasará la noche. Este sábado, día 5, llegará a la casa familiar de los Hermanos de la Cruz Blanca para, por la tarde, participar en la procesión Magna Mariana desde el Paseo de Cánovas hasta la concatedral de Santa María.



QUINARIO EN LA CONCATEDRAL DE SANTA MARÍA



Durante los días que permanezca en la concatedral se celebrarán las misas en el horario habitual (de lunes a sábado a las 18,30 horas y domingo a las 13,00 y a las 18,30 horas). Del 6 al 11 de octubre tendrá lugar el rezo del santo Rosario y del Quinario a las 19,30 horas, y celebración eucarística a las 20,00 horas.



Estas misas estarán presididas por Ciriaco Benavente, obispo emérito de Albacete (domingo, 6); José Rodríguez Carballo, arzobispo de Mérida-Badajoz (lunes, 7); Ernesto Brotóns, obispo de Plasencia (martes, 8); Amadeo Rodríguez Magro, obispo emérito de Plasencia (miércoles, 9) y Francisco Cerro Chaves, arzobispo de Toledo-primado de España (jueves 10). El viernes 11 presidirá la Eucaristía a la misma hora Jesús Pulido Arriero, obispo de Coria-Cáceres.



La concatedral permanecerá abierta desde las 9,00 a las 23,00 horas de forma ininterrumpida y en la tarde habrá confesores a disposición de los fieles.



Para la atención a las personas que visitan la ciudad de Cáceres en esos días se han organizado unas visitas guiadas por la nave y el coro desde el domingo 6 hasta el sábado 12 en horarios de mañana y tarde, con una duración aproximada de 40 minutos.



Ya el sábado 12 de octubre, festividad de Nuestra Señora del Pilar, por la tarde se trasladará la imagen a la Plaza Mayor para la celebración eucarística presidida por el Nuncio de Su Santidad en España Bernardito Cleopas Auza. A su término, volverá a la concatedral donde permanecerá hasta la procesión de subida al Santuario prevista para el domingo 13 de octubre a continuación de la misa de las 9,00 horas.