Piden que los perros puedan pasear sin correa en los parques y jardines de Cáceres

La ciudad de Cáceres cuenta con 32.346 perros registrados y en toda la provincia hay 223.845, lo que significa que aproximadamente uno de cada tres residentes tiene un perro, según los datos del Colegio de Veterinarios pertenecientes al año 2022.



Así lo ha puesto de manifiesto Eugenio Sánchez, miembro de una asociación ciudadana que promueve la modificación de la ordenanza municipal de tenencia de mascotas para que se permita pasear a los perros sin correa en parques y jardines, entre las seis de la tarde y las diez de la mañana en invierno, y entre las ocho de la noche y las diez de la mañana en verano.



Sánchez ha intervenido este jueves en el Pleno ordinario del Ayuntamiento de Cáceres para solicitar más áreas habilitadas para las mascotas, ya que la cifra de perros registrados en la ciudad "refleja la importancia de considerar a las mascotas en las políticas municipales".



Actualmente en Cáceres solo se permite pasear a los perros con correa o sueltos en zonas perimetradas específicas, sin embargo, "estas áreas son a todas luces insuficientes", ha dicho Sánchez, que ha recordado además que "uno de los parques para perros más grandes de la ciudad será convertido en aparcamiento en el Parque del Príncipe, reduciendo en más los espacios donde los perros pueden disfrutar libremente".



En tercer lugar, la normativa municipal vigente "es obsoleta", ya que data de 1997 y "está claramente insuficiente y desactualizada" en comparación con otros municipios como Badajoz, Mérida, Plasencia, Miajadas, Almendralejo, así como a nivel nacional ciudades como Madrid o Zaragoza, que permiten la circulación de perros sin correa en ciertos horarios.



"Esto demuestra que es posible actualizar nuestras regulaciones para mejorar el bienestar de nuestras mascotas sin interferir en nuestros colectivos", ha dicho, al tiempo que ha añadido que "esta medida proporcionará claros beneficios para la comunidad" porque "permitir que los perros circulen sin correa en horarios específicos no solo beneficia a las mascotas, sino también a sus dueños, promoviendo una vida más activa y saludable".



Además, los horarios que proponen "no interfieren con el uso de parques por parte de niños y personas mayores quienes suelen frecuentarlos en otros momentos del día", ha explicado.



"Y, por último, pero no menos importante, es el nulo coste económico para el ayuntamiento", ya que la implementación de esta medida no supone coste económico alguno para la ciudad, simplemente requiere la modificación de la normativa existente, lo que facilita su puesta en marcha sin necesidad de inversión adicional en infraestructuras o recursos.



Esta solicitud fue presentada en el registro del ayuntamiento el pasado 20 de mayo de 2024 y ha sido remitida por correo electrónico a los cuatro grupos políticos con representación en el consistorio cacereño para buscar el apoyo a esta iniciativa.



El alcalde Rafael Mateos ha indicado que se está valorando ya la modificación de esa ordenanza porque muchas personas con perros se han dirigido al equipo de Gobierno haciendo esta petición sobre la "necesidad de que delimitemos determinados espacios públicos con determinados horarios, para que puedan ser utilizados por los perros sin necesidad de estar atados por las correas".



"Nosotros nos comprometemos a estudiarlo con los diferentes grupos", ha dicho el regidor cacereño, que ha apuntado que "si existe el consenso suficiente", se tramitará y se buscarán las diferentes opciones por los posibles horarios.