El Ayuntamiento de Cáceres desiste del carril bici central en la avenida de la Hispanidad

El Ayuntamiento de Cáceres ha desistido de la ejecución de un carril bici que se iba a construir en la avenida de la Hispanidad por el centro de la vía, de manera que licitará la redacción de un nuevo proyecto para construirlo por los laterales de la calle, para no repetir "la chapuza" que se hizo en la Ronda de la Pizarra, donde se construyó el carril bici en el centro de la calzada con un diseño que impide la continuidad en la circulación de los ciclistas.



El portavoz del Gobierno local, Ángel Orgaz, ha explicado este jueves en rueda de prensa que no comparten la "filosofía de construir carriles bici que discurran por el centro de las avenidas porque exponen al ciclista a mayores peligros que cuando utilizan carriles bici en los laterales", ya que al llegar a las rotondas "deben abandonar el carril bici, salir a la vía principal, entrar en la rotonda, salir de ella y volver a asegurarse de que no haya peligro para reincorporarse al carril bici y continuar la marcha".



Esto supone "exponer a ciclistas a numerosos peligros cuando se supone que un carril bici lo que debe de hacer es precisamente todo lo contrario, lo que debe es promover una movilidad sostenible y sobre todo segura", ha dicho Orgaz.



El proyecto de construcción del carril bici en la avenida de la Hispanidad fue una propuesta de Unidas Podemos como condición para apoyar el último presupuesto del PSOE en la anterior legislatura, con el objetivo de conectar el barrio de Aldea Moret con el de Moctezuma y otros barrio del sureste de la ciudad. La redacción costó en su día 6.719 euros.



El proyecto fue encargado al Servicio de Infraestructuras del ayuntamiento con fecha 25 de febrero de 2022 y se adjudicó a Universal de Innovación y Gestión SL, por lo que ahora, al desistir de forma unilateral, el consistorio debe abonar el 6% del coste de la asistencia técnica, que fueron un total de 10.080 euros.



"Ese es el coste que el ayuntamiento debe asumir por rescindir y desistir de este contrato, pero desde el equipo de Gobierno hemos valorado que es un importe asumible en relación al perjuicio que consideramos que la construcción de este carril y bici puede generar", ha recalcado el portavoz, que ha insistido en que lo que se quiere evitar es que los cacereños "vuelvan a sufrir de nuevo el modelo ya fallido de la pasada legislatura" en la Ronda de la Pizarra.



En la reforma de esta vía se construyeron dos carriles para vehículos en un sentido y un solo carril en el otro sentido y, además, se tuvo que modificar la rotonda para que pudiese girar el autobús. "Es decir, una auténtica chapuza", ha sentenciado el portavoz, que ha incidido que se construirá un carril bici en la avenida de la Hispanidad pero se llevará "a cabo con toda la seguridad, con todas las garantías, promoviendo la movilidad sostenible y segura", por lo que se mejorará el proyecto existente.



Orgaz ha insistido en que la decisión de no seguir adelante con este proyecto se basa en la experiencia previa de la Ronda de la Pizarra "que no ha tenido éxito" ni consigue los fines perseguidos por cualquier carril bici, que es mejorar la movilidad sostenible y segura, por lo que se está a tiempo de evitar este modelo porque no han comenzado las obras todavía.



"Habrá carril bici y habrá proyecto de carril bici en la avenida de la Hispanidad, pero lo que queremos es que sea seguro y que sea, sobre todo, útil", ha concluido el portavoz.