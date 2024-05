Diputación Cáceres organiza viaje de blogueras para promocionar sectores textil y artesano

Así, entre el 17 y el 19 de mayo, tres blogueras visitarán empresas del sector ubicadas en distintas localidades del norte de la provincia y también participarán en un encuentro con diseñadoras y diseñadores de moda en JATO.



La iniciativa está organizada por el Área de Desarrollo Sostenible y Turismo de institución provincial para mostrar la importancia de los productos artesanos hechos a mano y de la artesanía como producción cultural que puede convertirse en atractivo turístico.



En esa línea de actuación, se enmarca la visita de familiarización de tres creadoras de contenido de referencia en el mundo de la moda y los viajes.

Los perfiles que participan en este blog trip son: Ester Bellón, 'Mi armario en ruinas', que cuenta con 242.000 seguidores; María Tilve, 'Stella wants to die', 200.000 seguidores, e Iria Lata, 'My Bluberry Nights', con 110.000 seguidores.



Bellón, Tilve y Lata viajarán a las localidades de Jaraíz de la Vera, Jarandilla de la Vera, Plasencia, Malpartida de Plasencia, Coria y Cáceres, para conocer de primera mano la labor de las siguientes empresas y talleres: Galón Joyeros, Corsinología Atelier, De Manuela, Artesanía en piel Vivas y Atelier Emma Prieto. Además, realizarán una visita al patrimonio histórico-cultural de Plasencia, con una parada en el Museo Etnográfico Textil Pérez Enciso.



En Cáceres, les espera JATO y un recorrido guiado por talleres de artesanía, mercado artesano, proyecto Remudarte y un encuentro con las y los diseñadores de moda participantes en el Desfile de Moda Artesana y Sostenible de la Provincia de Cáceres.



Con este viaje de familiarización, dirigido a personas creadoras y divulgadoras de contenido de moda en el ámbito nacional, se busca impulsar el desarrollo económico sostenible en torno al sector textil y artesano, promover la economía circular y visibilizar el trabajo de empresas, autónomos/as y jóvenes talentos que han apostado por permanecer o instalar sus emprendimientos en la provincia de Cáceres.