Unos 750 alumnos y padres participan en Cáceres en una marcha contra el acoso escolar

Ep./Rd.

Los 750 alumnos de entre 3 y 16 años del colegio María Auxiliadora de Cáceres han participado este jueves junto a muchos padres y madres y trabajadores del centro en un marcha contra el acoso escolar para conmemorar el Día Internacional Contra el Acoso Escolar. La marcha ha concluido en la Plaza Mayor con un acto en el que la directora del centro, Inés María Jiménez, ha leído un 'Manifiesto contra el bullying'.



Después un representante de cada clase ha realizado una rápida lectura un lema elegido entre los alumnos y alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria han realizado un baile coreográfico con el título 'Se buscan valientes', y se ha reproducido el himno trabajado por la madrina del evento, la artista Olana Liss, nacida en Cáceres de padre africano y madre extremeña.



El acto ha contado con la presencia del alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, junto a concejales de diferentes grupos políticos de la corporación municipal que se han sumado a esta iniciativa que pretende "alzar la voz contra un asombro que oscurece la esencia misma de nuestra convivencia", cuando "la diversidad debería ser celebrada", ha dicho la directora en la lectura del manifiesto.



"Por ello, nos unimos en un frente común donde se rechace la intimidación y podamos construir un entorno donde cada individuo sea respetado y valorado", ha subrayado, ya que "el bullying no es simplemente un problema personal, es un atentado contra los valores más esenciales que como sociedad deberíamos proteger".



Según el texto elaborado por el centro cacereño "nadie debería sentirse menospreciado, acosado o discriminado por ser quien es. Es momento de desmantelar las barreras que impiden la inclusión y abrazar la diversidad como nuestra mayor fortaleza".



"Como sociedad debemos decir basta, basta la indiferencia, basta el silencio cómplice, basta. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de ser un defensor activo contra el acoso. No podemos permitir que la crueldad y la intolerancia dicten las reglas de nuestra convivencia", ha añadido.



En otro párrafo del manifiesto se "rechaza la idea de que el bullying sea una parte inevitable de la vida". "Como docentes seguimos comprometidos en ser agentes de cambio promoviendo la empatía y la comprensión en nuestras escuelas, hogares y en la sociedad en general", ha apuntado Jiménez.



Asimismo, se ha mostrado convencida de que "desde las aulas, la mejor herramienta que tenemos para combatir el acoso en cualquiera de sus formas es la prevención, educando a las nuevas generaciones en la importancia del respeto, la empatía y la tolerancia.



Y es que, según ha indicado en declaraciones a Europa Press, la directora del centro, el colegio cacereño trabaja durante todo el curso en la prevención y erradicación del bullying con programas educativos que se llevan a cabo en las aulas para "la construcción de un mundo más justo y lleno de oportunidades para todos" para decir "STOP al bullying" y "tolerancia cero a cualquier tipo de discriminación".



"Esto no es algo puntual ni enseñamos a los niños un día solamente ciertos valores, esto es pues lo que decimos, un trabajo diario en el que nos comprometemos a trabajar la prevención y erradicación del bullying, principalmente a través de programas donde les enseñamos valores como la empatía, el respeto a las diferencias individuales, tolerancia cero a cualquier tipo de discriminación y a cualquier tipo de acoso en distintas formas, tanto verbal como físico", ha dicho la directora.



Jiménez ha advertido del problemas de las redes sociales que "ahora mismo están haciendo mucho daño a la sociedad". "En ese sentido, trabajamos con el alumnado cómo saber utilizar bien una red social. Es decir, Internet puede ser muy positivo en ciertos momentos, pero también muy negativo si no se sabe utilizar bien", ha concluido.



TRABAJAR UNIDOS PARA LUCHAR CONTRA EL BULLYING

Por su parte, el alcalde de Cáceres ha destacado la importancia de trabajar unidos para luchar contra el bullying, así como la labor que se lleva a cabo en el Colegio María Auxiliadora "que hoy nos hacéis abrir los ojos ante un problema tan real en nuestra sociedad como el acoso escolar".

Rafael Mateos ha señalado que "es fundamental que todos trabajemos de la mano, unidos y pensando en seguir un mismo camino: el único que existe, el del rechazo frontal al desprecio a los demás".

"A quienes acosan, insultan, ningunean... No quieren jugar con determinadas personas o impiden que formen parte de su equipo. Se ríen de ellas, se burlan, les amenazan por redes sociales... Creo que todos sabemos a qué tipo de actitudes nos referimos", ha subrayado.

Por ello, el máximo regidor de la capital cacereña ha subrayado que "hay que decir NO a quienes acosan, pero también a quienes miran para otro lado ante una situación de acoso".

"Ante el bullying solo cabe ser valientes y denunciar. Buscad a esa persona con la que os sentís cómodos, - en vuestra familia, en el colegio – y contadlo. No lo dejéis pasar porque no os toca a vosotros directamente o a vuestros amigos", ha argumentado.

A este respecto, Mateos ha añadido que "sé que no es fácil, que a veces uno tiene miedo a represalias, pero merecerá la pena". "Entre otras cosas porque tanto el colegio como todo el sistema socio-educativo podrá activar las alarmas y ayudar, tanto a quien padece bullying, como a quien acosa. Porque está claro que quien tiene ese comportamiento también necesita ayuda", ha precisado.

Todos sabemos, según informa el Ayuntamiento cacereño en una nota de prensa, "que si algo marca el futuro de las personas es la infancia, por eso es necesario que las familias nos alineemos con los colegios y vayamos todos a una. Que no miremos para otro lado", ha manifestado.

"Como padre de tres niños, me reconforta comprobar cómo en clase ya en todos los centros educativos se trabaja para aprender a identificar valores, reconocer los sentimientos, saber ponerle nombre a lo que pasa por nuestra mente... Y a ser empáticos con los demás. Enseñanzas que estoy seguro de que servirán para construir un mundo más justo y más amable, como hoy estáis haciendo vosotros", ha sentenciado Mateos.



DATOS



Según los datos ofrecidos en el acto que ha tenido lugar en las escalinatas del Arco de la Estrella, los niños que con frecuencia son objetos de acoso escolar representan tres veces más probabilidades de sentirse marginados en la escuela y, al menos, dos veces más propensos a ausentarse de la escuela que aquellos que no sufren acoso.



El acoso en línea o también denominado 'ciberacoso' es la forma más recurrente que los acosadores utilizan para realizar sus acciones. Diferentes estudios liderados por Save the Children afirman que el promedio de niños entre 11 y 16 años que utilizan Internet y son víctimas de ciberacoso ha crecido de forma preocupante de un 18% en 2020 hasta un 36% en el actual 2024.



Durante el Foro Mundial contra el Acoso Escolar celebrado por la Unesco de forma reciente se concluyó que el bullying guarda una estrecha relación con la educación inclusiva, ya que afecta de manera desproporcionada a los niños de los grupos más vulnerables que se les percibe como diferentes entre los que figuran alumnos migrantes.