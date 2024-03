Diputación Cáceres crea fondo 2 millones para prestar dinero a los municipios a coste cero

El Pleno de la Diputación de Cáceres ha autorizado la creación de un fondo financiero con una partida de dos millones de euros que pone a disposición la institución provincial para los ayuntamientos que podrán pedirlo de forma anticipada y devolverlo como un préstamo a cero por ciento de interés.



El dinero se podrá invertir para realizar inversiones y obras, además de operaciones de crédito o refinanciación, "sobre todo los ayuntamientos que tengan alguna dificultad económica", ha explicado la portavoz del Gobierno de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, que ha añadido que a los ayuntamientos se les adelanta el cien por cien de la cantidad que corresponda y lo pueden devolver en 10 años a través del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria.



La diputada ha explicado que "es una medida que facilita la gestión de los ayuntamientos, que da la posibilidad de poder llevar a cabo ciertas inversiones, sobre todo en aquellas entidades locales que tienen dificultades económicas, y de esta manera se les adelanta ese dinero y se les da la facilidad de pago y además un cero por ciento de interés".



Concretamente, se trata de una iniciativa "para trabajar por y para los pueblos y para que estos ayuntamientos tengan las flexibilidades necesarias a la hora de poder llevar a cabo los compromisos municipales que tienen", como por ejemplo, la organización de eventos o mejora de servicios.



Por su parte la vicepresidenta segunda y diputada de Hacienda y Administración General, Isabel Ruiz Correyero, ha destacado que la nueva convocatoria se basará en las líneas ya establecidas en anteriores convocatorias que son "la ayuda para apoyar la refinanciación de operaciones de crédito, proyectos de infraestructura inacabados y que necesiten finalizar, y atender necesidades de tesorería para poder llegar, como se suele decir, a final de mes".



PROGRAMA EMPLEO



El Pleno de la institución provincial ha aprobado también el programa de 'Promoción económica y activación del empleo tecnológico e industrial' dotado con 1,2 millones de euros, con el objetivo de contribuir a la mejora de la empleabilidad de las personas activas de la provincia para asentar población y dar respuesta a las necesidades que platean los responsables de proyectos industriales.



De los 1,2 millones de euros, se destinarán 500.000 euros en el presente ejercicio a formación dirigidas a las demandas de los nuevos perfiles que requieren dichas empresas, especialidades como mecánica, robótica, mecatrónica, automatismo, etc"



Además, la vicepresidenta ha explicado que también se incluye en el programa la creación de la Agencia de Empleo Provincial para, como ha explicado "dar orientación, intermediación a este tipo de perfiles en búsqueda de empleo, y que pueden acceder perfectamente si se les da una formación adecuada de cara a estas oportunidades laborales que se nos brindan en la provincia de Cáceres".



En este sentido el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Morales, ha reiterado "el empeño de la Diputación en cambiar la dinámica y modelo para hacer una institución más ágil e interactiva con el ámbito privado, con las empresas que garantizan el empleo y fijan población".



"Se trata de unir esfuerzos entre distintas administraciones: locales, regionales y nacionales para llegar más lejos, para ser más útiles, para conseguir ser más eficaces a la hora de prestar servicios a los ayuntamientos y a los ciudadanos y ciudadanas que es a quienes nos debemos" ha matizado Morales.



SUBVENCIONES NOMINATIVAS



Con respecto a las subvenciones nominativas, con un importe total de 185.941 euros se han aprobado subvenciones nominativas, por ejemplo, al Ayuntamiento de Arroyomolinos para la celebración de La Batalla la Sorpresa (5.000 euros); a la Fundación Universidad-Sociedad UEx (18.000 euros) para la realización del programa 'Jóvenes Científicos' y 150.000 euros para el convenio de prácticas Uniruraluex.



Por otro lado, y destinada a la Federación Extremeña de Caza para la realización de actividades y mantenimiento de la red comarcal de atención al cazador 'Conextados', se ha aprobado una partida de 37.000 euros.



También se ha dado luz verde a una subvención nominativa dotada con 28.000 euros destinada a las 16 mancomunidades de la provincia para facilitar a asociaciones y colectivos de diferentes puntos del territorio su participación en la tercera edición del Encuentro de Oportunidades en el Medio Rural JATO, que se celebrará del 17 al 19 de mayo.



Además, y continuando con las subvenciones nominativas, en este caso a favor de entidades locales de la provincia para la ejecución de inversiones y obras, se ha dado luz verde a una partida de 105.730 euros destinados a los ayuntamientos de Conquista de la Sierra -dependencias municipales-; Huélaga -adquisición de dumper-: Marchagaz, -obras en piscina municipal-; La Pesga, -obras de comunicación de instalaciones municipales-; San Martín de Trevejo, -adquisición de dumper- y Santiago de Alcántara, -piscina municipal-.



Destinadas a entidades locales y asociaciones sin ánimo de lucro se han aprobado 54.600 euros destinados al Departamento de Filología Inglesa para el congreso 'New Perspectives on Irish English'; al Ayuntamiento de Jaraiz de la Vera para la Feria Agroalimentaria; Asociación de Personas Sordas para adecuación de la sede; a la Federación Extremeña de Asociaciones de Sordos para la adaptación de la página web a lenguaje de signos; al Ayuntamiento de Pescueza para la celebración del Festivalino; al Ayuntamiento de Portezuelo para la edición del Festival Medieval y a Ferpuser para las jornadas nacionales de enfermería en traumatología y cirugía ortopédica.



Finalmente, otro de los asuntos que han sido aprobados ha sido la actualización entre los precios de los proyectos y los precios de mercado de los planes Activa Obras 2020, Activa Obras 2021-2022 y el Extraordinario de Medidas contra el Despoblamiento 2021.



Ante el incremento de costes imprevisibles registrado en los precios de las materias, productos y servicios se ha visto la necesidad de su actualización en los municipios de San Martín de Trevejo -pavimentaciones y redes, 74.100 euros-, Ruanes, -dependencias municipales, 93.891 euros- y Garrovillas de Alconétar, nuevo embarcadero pantalán, 27.199 euros.



El Pleno ha comenzado con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de violencia de género y, el Presidente ha resaltado que "es absolutamente insoportable que llevemos, desde que tenemos cifras oficiales, 1.247 mujeres asesinadas, y no pasa nada; y no podemos acostumbrarnos de ninguna manera a la barbaridad con la que convivimos diariamente".