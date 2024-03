Hoteles y apartamentos turísticos Cáceres dispondrán de informe con horarios procesiones

Ep.



La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Cáceres va a remitir un documento a los hoteles y apartamentos turísticos ubicados en las zonas por donde transcurren las procesiones de Semana Santa, para que puedan informar a sus clientes de los horarios de los desfiles y los cortes de tráfico que puedan afectar al acceso a sus establecimientos.



Este dossier ofrecerá datos sobre los distintos establecimientos que se van a ver afectados durante los días de la Semana Santa con el objetivo de que los turistas puedan organizar sus entradas y salidas a los hoteles y apartamentos con el menor perjuicio.



"Queremos tener ese especial cuidado y atención con nuestro sector turístico", ha señalado el portavoz del equipo de Gobierno, Ángel Orgaz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local que se ha celebrado este lunes de forma extraordinaria.



Orgaz ha explicado todo el dispositivo que está organizando el ayuntamiento cacereño para que la ciudad luzca con todo su esplendor durante la Semana Santa, declarada de Interés Turístico Internacional, y uno de los festejos que más visitantes atrae con hoteles y apartamentos llenos durante los días centrales de la festividad.



Respecto al sector de la hostelería, al igual que otros años, los bares y restaurantes tendrán que retirar las terrazas y veladores durante las procesiones. Tendrán que quitar de la vía pública sus mesas, sillas y sombrillas entre otros enseres una hora antes de cada desfile, y podrán volver a colocarlas una vez que concluya por completo la procesión.



Este año también se va a notificar por correo electrónico a los hosteleros, a través de un dossier en el que figurarán las procesiones con sus horarios y las afecciones a cada establecimiento en la ida y en la vuelta de los desfiles procesionales, con el objetivo de que los desfiles procesionales se desarrollen con fluidez..



LIMPIEZA Y SEGURIDAD



Además, se han reforzado los servicios de limpieza y seguridad, de manera que durante estos días previos se está procediendo a la limpieza a fondo de todo el suelo de granito de zona monumental, Plaza Mayor, calles procesionales y sus alrededores; así como la calle Pintores, Casas de Cotallo, Moret, etc.



También se está actuando en las principales plazas del centro de la ciudad tales como plaza de Marrón, Soledad, Santa Clara, San Juan, Santo Domingo, Concepción, Santa María, San Jorge, Santiago, etc. En estas labores de limpieza, que ya está afrontando la nueva empresa concesionaria (Valoriza) se emplean 5 equipos de presión, 2 equipos rotores y se cuenta con 13 operarios, así con productos desengrasantes y desinfectantes.



El tratamiento que se aplica al suelo incluye productos anti-cera y antideslizantes pensando en aquellas cofradías que lleven velas y para evitar manchas en el pavimento y posibles resbalones.



También se está retirando toda la cartelería y las pintadas en edificios públicos y mobiliario urbano en estas mismas zonas. Se está procediendo a la eliminación de hierbas en todo el conjunto monumental y sus alrededores, áreas de hoteles y edificios singulares el recinto intramuros.



Además, desde el 23 de marzo al domingo 31, se reforzará el servicio de limpieza viaria en horario de mañana, tarde y baldeo nocturno después de las procesiones con un servicio de repaso en recogida de residuos urbanos en la zona del casco histórico y el centro de la ciudad, especialmente servicio de refuerzo en las áreas de recogida puerta a puerta.



Para esos días se contará con 48 peones de limpieza viaria, 11 conductores, 5 capataces, 1 jefe de servicio y 1 director de operaciones, y estarán en las calles cuatro camiones cisternas, cuatro barredoras, dos camiones recolectores, una fregadora y cuatro baldeadoras.



Aparte del todo el personal anterior habrá tres responsables por cada turno y servicio, y un retén de 14 operarios que estarán disponible las 24 horas del día para cubrir posibles emergencias o urgencias.



La ciudad no solo reforzará el servicio de limpieza sino que también se amplía el dispositivo de seguridad con más presencia policial en la calle para vigilar los cortes de calles y vías de evacuación. Para ello, se realizarán 460 servicios de Policía Local y también se intensificarán los controles de alcohol y drogas.