El Ayuntamiento de Cáceres seguirá adelante con el párking del Parque del Príncipe

El Gobierno del Ayuntamiento de Cáceres ha decidido seguir adelante con las obras de ampliación del Parque del Príncipe para no perder los fondos europeos destinados a esta actuación, que ascienden a casi un millón de euros del Plan de Recuperación y Resiliencia-Next Generation.



El alcalde Rafael Mateos ha recordado que se ha intentado destinar ese dinero a otra actuación ante las quejas de los vecinos de la zona, que no comparten la decisión de perder zona verde para ampliar un aparcamiento, pero al final se ha tenido que optar por seguir con el proyecto porque la subvención no se podía derivar hacia otra intervención.



"En la actual corporación hemos intentado estudiar la posibilidad de destinar esos recursos a otra actuación diferente, pero se nos dice que no es posible y que, por lo tanto, se hace esa actuación o no se hace nada. Y la decisión que hemos tomado, por lo tanto, es seguir para adelante. En el día de ayer, he comunicado a los servicios técnicos y a la empresa que el proyecto sigue para adelante", ha avanzado el regidor cacereño a preguntas de los medios sobre este asunto en una rueda de prensa este martes.



Mateos ha recordado que este proyecto viene del anterior equipo del Gobierno y que el actual Ejecutivo local no comparte la idea de "sacrificar zonas verdes para convertirlas en parking de coches", por lo que si le hubiera correspondido tomar esa decisión inicial se hubiera planteado otra alternativa, pero "es una decisión que ya viene tomada de la anterior corporación", ha insistido.



No obstante, ha defendido que "desde el punto de vista jurídico", el anterior equipo de Gobierno "tomó las decisiones correctas". "Por lo tanto, desde el punto de vista jurídico, entiendo que no debería haber ninguna contradicción", ha señalado respecto al recurso contencioso administrativo que ha interpuesto Adenex.



El alcalde ha recalcado que el consistorio cacereño aportará toda la documentación del proyecto para defender la posición del ayuntamiento ante este recurso, y ha insistido en que la decisión política de la ampliación del parque "podría haber sido otra" y haber planteado otras alternativas pero "por responsabilidad, una ciudad como Cáceres no puede estar permanentemente rectificando decisiones". "Y la decisión ha sido continuar para adelante con el proyecto", ha concluido Mateos.