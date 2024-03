Rosalejo celebra sus 30 años de independencia tras segregarse del Ayuntamiento Talayuela

El municipio cacereño de Rosalejo, de algo más de 1.300 habitantes, ha celebrado este viernes, 1 de marzo, sus 30 años de independencia del Ayuntamiento de Talayuela, cuando en 1994 se convirtió en la primera entidad de Extremadura en segregarse de su ayuntamiento matriz.



Así pues, cada 1 de marzo este municipio celebra lo que han dado en llamar el Día de la Independencia, en recuerdo al primero de marzo de 1994, día en que se convirtió en entidad local independiente.



Así pues, en este ambiente festivo y de homenaje a la historia del municipio, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha visitado la localidad y ha felicitado a los rosalejanos y las rosalejanas por cumplir estos 30 años, un aniversario "que no es fruto de la casualidad, sino fruto del empeño y el trabajo de hombres y mujeres que lucharon por lo que querían y que han seguido luchando y trabajando por hacer de su pueblo un lugar para vivir".



El acto se ha desarrollado en el pabellón polideportivo repleto de vecinos y vecinas del propio Rosalejo y de otras entidades vecinas de Campo Arañuelo, y se ha visto "amenizado" por las risas, los juegos y las voces de niños y niñas, que han llevado a reflexionar al presidente sobre el futuro de los pueblos.



"Esas voces no hay que mandarlas callar nunca, porque son la alegría y la esperanza de un pueblo, esas voces son las que nos llevan a reiterar nuestro compromiso, el compromiso de la Diputación de Cáceres a apoyar el desarrollo de los pueblos, tenemos la obligación como institución y como responsables políticos de conseguir la felicidad de los ciudadanos y hacer que puedan vivir donde quieran, y para ellos seguiremos apoyando firmemente el avance de nuestros pueblos", ha dicho.



A su vez, Morales también ha aprovechado para manifestar una vez más su reconocimiento al trabajo de los agricultores y ganaderos, y el apoyo sin fisuras a las reivindicaciones del sector ante Europa, según informa la Institución provincial cacereña.



También lo ha hecho en su intervención la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, quien ha incidido en que con el trabajo de todos y de todas, "hemos conseguido que en Extremadura no se haya cerrado ningún pueblo, porque todos los pueblos, como Rosalejo, tienen los servicios básicos garantizados para poder vivir en ellos".



Por su parte, la alcaldesa de la localidad, María Eugenia González, ha recordado a "todas aquellas personas que lucharon en su día y que nos demostraron que juntos podemos lograr grandes cosas".



Se ha recordado también el nacimiento de Rosalejo como pueblo de colonización, creado a finales de los años 50 dentro del Plan de Regadíos del río Tiétar, un hecho que se ha abordado en las jornadas que se han celebrado esta semana, como la titulada 'Arquitectura: Rosalejo, pueblo de colonos'.



En esta jornada ha participado el vicepresidente de Fomento y Movilidad de la Diputación de Cáceres Fernando García Nicolás, o en la titulada 'Historia de una segregación', en la que también ha participado la institución provincial a través del responsable del servicio de Memoria Democrática, Fernando Ayala.



Cabe destacar que este sábado, 2 de marzo, continuará la festividad de los 30 años de independencia de Rosalejo con la apertura de la XV Feria del Caballo.