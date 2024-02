Ayuntamiento Cáceres resolverá contrato fase dos de muralla por incumplimiento de empresa

Ep.



El Ayuntamiento de Cáceres va a resolver el contrato de las obras de la segunda fase de restauración de la muralla del recinto histórico por incumplimiento de la empresa que resultó adjudicataria, la cual abandonó los trabajos al entender que no había crédito para afrontar el proyecto tras la retirada de una subvención por parte del Ministerio de Transporte.



La empresa Cabero Edificaciones, que resultó adjudicataria de las obras por un importe de 1.017.143,75 euros, presentó el pasado mes de noviembre un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de la capital cacereña, en el que pedía la resolución del contrato al entender que no hay crédito para sufragar las obras.



Antes de ese recurso, el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, firmó una resolución el 3 de julio en la que ordenaba a la empresa adjudicataria que se retomasen las obras, ya que se había habilitado una partida con fondos propios municipales para financiar la rehabilitación de ese tramo mientras se resolvía en contencioso del ayuntamiento contra el ministerio por la retirada de la subvención.



"Ante el reiterado incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria, he firmado también -en este caso, en el día de hoy- una resolución por la que solicito, en este caso, a la dirección facultativa que emita un informe sobre las actuaciones que ha realizado, como dirección facultativa hasta el día de hoy, en relación con esa orden de reanudación de obras en la muralla fase 2 de nuestra ciudad", ha indicado Mateos este viernes en rueda de prensa.



Al mismo tiempo, el regidor cacereño insta de nuevo a que la empresa indique fecha y hora para que reanude sus trabajos, y le advierte que, en caso de incumplimiento, "va a ser el Ayuntamiento de Cáceres quien inicie un expediente de resolución del contrato".



"Es un hecho notorio que los trabajos no se han reanudado y lo que hemos pedido en el día de hoy a la dirección facultativa es que emite un informe cerciorando y certificando que esos trabajos no se han reanudado, que explique por qué no se han reanudado esos trabajos y, al mismo tiempo, le pedimos a la dirección facultativa que ponga días y horas para la reanudación de esos trabajos", ha recalcado Mateos.



Si tras este requerimiento la empresa no lo hace, el ayuntamiento entenderá que hay "un incumplimiento por parte de la empresa e iniciaremos un expediente de resolución" que se tramitará, en principio, en vía administrativa y que "es posible que se judicialice".



"En este expediente de resolución hay que dar traslado a la parte y tendrá que presentar también sus alegaciones y su parecer", ha explicado el regidor cacereño que ha añadido que "el ayuntamiento no puede soportar el incumplimiento a nuestro juicio consciente y doloso por parte de la empresa".



Las obras de esta segunda fase recogen la intervención en Torre Mochada, Torre del Horno, Torre Redonda y la del Aver, además de en los lienzos de esta zona.