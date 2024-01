IMAS de Cáceres otorga 200.000 euros para subvencionar acciones de asociaciones de mayores

El Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) del Ayuntamiento de Cáceres ha abierto la convocatoria de ayudas para las asociaciones de personas mayores de la ciudad.

En concreto, la cuantía total de la partida presupuestaria es de 200.000 euros y la cantidad máxima a subvencionar para cada una de las asociaciones no podrá superar los 3.000 euros.



Así pues, se trata de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, que están destinadas a "apoyar las actividades de formación, información, promoción social, participación y sensibilización que las asociaciones de personas mayores realicen este 2024", tal y como ha explicado la concejala de Asuntos Sociales, Encarna Solís.



A su vez, la delegada ha valorado estas asociaciones que "realizan una gran labor manteniendo a nuestros mayores activos y participativos en sociedad", por lo que ha animado a concurrir a estas ayudas que ya se pueden solicitar. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 24 de febrero, según informa el Consistorio cacereño.



A esta partida total de 200.000 podrán concurrir las organizaciones que se encuentren legalmente constituidas como asociaciones de personas mayores de la ciudad, e inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Cáceres.



Asimismo deberán tener actualizados sus datos, estar al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones del Ayuntamiento y no haber sido beneficiarios de otra subvención del Consistorio cacereño o sus organismos autónomos.



Al mismo tiempo, esta ayuda es compatible con otras subvenciones para la misma finalidad de otras entidades, siempre que no superen el importe total del gasto del proyecto.

Por tanto, los interesados pueden examinar el texto íntegro de estas bases así como los anexos y solicitudes en el siguiente en enlace: https://www.ayto-caceres.es/noticias/imas-noticias/bases-que-han-de-regir-la-concesion-de-subvenciones-para-asociaciones-de-mayores-caceres-2024/