Mateos defiende independencia de técnicos del Ayuntamiento de Cáceres sobre mina de litio

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha defendido la independencia y profesionalidad de los técnicos municipales a la hora de emitir informes sobre el proyecto de mina de litio que la empresa Extremadura New Energies (ENE) quiere construir en la Sierra de la Mosca, y ha insistido en que el informe en el que se dice que la mina subterránea no es incompatible con el plan de urbanismo "no ha sido una cuestión de voluntad política" sino "de cumplimiento de la ley".

"Aquí en el año 2017 sí hubo un acuerdo político de no modificar el Plan General Municipal, pero ahora no ha habido un acuerdo político, aquí ahora se ha dado cumplimiento a un trámite administrativo que era la evacuación de un informe para formar parte del expediente de la Declaración Ambiental Integrada", ha explicado el alcalde en el Pleno ordinario celebrado este jueves tras la intervención de la plataforma Salvemos la Montaña que ha pedido "voluntad política" para frenar el proyecto.

Mateos ha subrayado que "si lo que se está pidiendo a este alcalde o a este equipo de Gobierno o a esta corporación es que se coaccione, que se obligue o que se diga a los técnicos qué tienen que informar, ya les digo que no, que no lo voy a hacer".

"Yo ni siquiera he hablado con los técnicos al respecto, yo el informe lo he conocido una vez que estaba firmado y, por lo tanto, yo no he dado instrucciones a nadie. Y si alguien insinúa que ha habido instrucciones políticas, que lo diga abiertamente y donde lo tiene que decir", ha espetado.

Mateos ha insistido en que se trata de "un informe técnico que evacúan con total libertad los técnicos del ayuntamiento". "Aquí no ha habido coacciones y, además, pongo la mano en el fuego por todos y cada uno de los técnicos de esta casa, que no van a seguir instrucciones políticas ni de este Gobierno ni las han seguido de ningún modo", ha concluido.

Por parte de la plataforma Salvemos la Montaña, ha intervenido Isabel Perianes como portavoz de la asociación para decir que "es la voluntad política la que puede abrir caminos entre la maraña técnica y jurídica para facilitar las cosas a determinados proyectos, y este informe es un ejemplo".

Así, ha indicado que "sorprende ver en él los giros argumentales forzando la reinterpretación de nuestro PGM", y ha acusado al ayuntamiento de pretender "escurrir el bulto y acabar omitiendo decir para no cerrar la puerta a la empresa que es incompatible, pero no dice tampoco que lo sea".

"Pasa directamente la responsabilidad a otros organismos, dejando la puerta abierta a un proyecto letal para la ciudad", ha subrayado, al tiempo que ha recordado al regidor que en la anterior intervención en el Pleno se pidió que se remitieran a la plataforma todos los informes sobre la mina de litio, algo a lo que se ha comprometido el alcalde.