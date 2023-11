Mateos: Serán los informes técnicos los que determinen la viabilidad de la mina de litio

Ep.

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha reiterado que la viabilidad de la mina de litio que la empresa Extremadura New Energies (ENE) quiere construir en la Sierra de la Mosca dependerá de los informes técnicos y de que el proyecto se ajuste a la legalidad vigente.



Mateos ha recordado que ésa ha sido "siempre" la postura del PP, que es la de ceñirse a lo que digan los técnicos sobre el proyecto subterráneo de mina y la planta industrial de procesado que llevaría aparejado.



De momento, los técnicos municipales han emitido un informe en el que consideran que la mina subterránea que plantea ENE "no es incompatible" con el Plan General Municipal (PGM) dependiendo de la profundidad de las galerías, y que la planta de procesado sí podría construirse donde se ha planteado, en la zona denominada El Guijarro, situada en la EX-206.



Al ser preguntado sobre este informe preceptivo que el consistorio cacereño ha emitido para poder incorporarlo a la documentación de la empresa, el regidor ha subrayado que "es un documento técnico" que forma parte de un trámite administrativo, ya que la empresa solicitó la consulta de compatibilidad de un proyecto con el plan de urbanismo y los técnicos han emitido el informe.



"Aquí no se ha producido ningún pronunciamiento político", ha recalcado Mateos, que ha añadido que el informe se ha notificado a la empresa para que pueda formar parte de los documentos que se tienen que remitir a la Junta de Extremadura a la hora de hacer la declaración de impacto ambiental integrada.



Así las cosas, Mateos ha dicho que "respeta" ese informe que ahora tendrán que valorar los técnicos de la Junta de Extremadura "para decir si cumple o no cumple desde el punto de vista medioambiental".



Respecto a la posición política del Gobierno local, ha defendido la "transparencia" en su planteamiento, incluso antes de concurrir a las elecciones, y ha insistido en que la última palabra la tendrán los informes técnicos y el cumplimiento de la ley.



"Hay otros que cambian de posición cuando se celebran las elecciones. Nosotros somos muy transparentes y lo que decimos antes de las elecciones lo mantenemos después. Nosotros dijimos que había que estar a los informes técnicos. Por lo tanto, esa es la posición del gobierno del Partido Popular, que es quien lidera ahora el gobierno en la ciudad de Cáceres", ha indicado el alcalde.



Mateos ha insistido en que hay que "ser muy respetuosos con el cumplimiento de la legalidad vigente", y ha reconocido que quizá alguien no comparta las bases del informe técnico que asegura que la mina subterránea no es incompatible con el plan de urbanismo actual, pero tampoco ha querido hacer una valoración jurídica del estudio porque "no es experto" en derecho urbanísitco.



"El informe dice lo que dice y por lo tanto ese informe dice que no es incompatible, que es lo que exige la normativa. Yo no sé si hay alguien que cuestione el informe o si dentro de cinco días va a haber un informe contradictorio por parte de alguna entidad o por parte de algún colectivo. Yo respeto tanto uno como otro", ha concluido.