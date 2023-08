VOX Cáceres no entiende "interés" de Guardiola en que proyecto Buda se construya "sí o sí"

El portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Cáceres, Eduardo Gutiérrez, ha afirmado este miércoles "no entender" el interés mostrado en las últimas horas por la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en relación a que si el proyecto de construcción del templo budista no pudiese llevarse a cabo en el Cerro Arropez, "se buscará otro emplazamiento".

Gutiérrez ha criticado también el "cambio en la forma de pensar y actuar" del alcalde cacereño, Rafael Mateos, ya que "hasta ahora se había mostrado bastante escéptico con ese proyecto, y había llegado a declarar que 'o este es un macroproyecto o le diremos no', y ahora asegura que al haber sido presentado en Fitur en 2020, eso nos obliga a cumplir".

"¿Realmente el haber sido presentado en Fitur ya nos obliga a su construcción? Y si así fuera, ¿Mateos desconocía esa circunstancia hasta ahora?", se ha preguntado el portavoz de la formación presidida por Santiago Abascal.

Y es que, en opinión del portavoz de Vox en el Consistorio cacereño la ciudad, "necesita poner en marcha otras iniciativas con más celeridad que la del Buda, que como siempre hemos referido, y a falta de una explicación aclaratoria, se trata de una edificación en pro de una religión que no es representativa en Cáceres".

"Es más, si estableciéramos un orden de prioridades, no sé si podría ubicarse entre los 20 primeros proyectos más demandados por la ciudadanía", ha argumentado, tal y como informa la formación en una nota de prensa.

En cualquier caso, Eduardo Gutiérrez no ve "normal" que el alcalde pase de criticar en su momento el proyecto del Buda, a luego decir que si no es de una determinada forma 'le diremos no', "a defender ahora su construcción y contar además con el apoyo de nuestra presidenta extremeña para buscarle otra ubicación si no puede ser en Arropez", ha sentenciado.