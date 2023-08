Guardiola apunta a la posibilidad de otro emplazamiento para el Gran Budha de Cáceres

Ep.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha apuntado a la posibilidad de buscar otro emplazamiento para el proyecto del Gran Budha en Cáceres si no es posible desarrollar el complejo completo en la parcela del cerro Arropez.



Así se ha pronunciado este martes a preguntas de los medios sobre este asunto después de que el Ayuntamiento de Cáceres haya solicitado informes técnicos a la Administración regional para ver si es compatible la construcción del complejo budista que proyecta la Fundación Lumbini Garden con la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA), donde se ubica la parcela municipal que se debe ceder en uso para desarrollar el proyecto.



Guardiola ha adelantado que "todavía" no se ha emitido esa resolución a la espera de estudiar el documento de la fundación que mantiene que es compatible el complejo budista con la protección medioambiental del cerro Arropez.



"Nosotros actuaremos de la forma más diligente posible, lo haremos con la mayor rapidez para dar salida a este proyecto cuanto antes y lo que haremos será, si no es posible hacerlo en el Cerro Arropez, lo que se buscará es otro emplazamiento", ha subrayado la jefa del Ejecutivo regional.



Asimismo, ha recordado que la propuesta de cesión de la parcela se realizó en la anterior legislatura con Luis Salaya como alcalde de Cáceres con esos espacios en zona ZEPA, por lo que el Gobierno local actual, lo que hace es solicitar información a la consejería competente para ver si es compatible ese proyecto en el terreno que se pretendía ceder por la anterior corporación municipal.



"Es una zona protegida, tenía la posibilidad de instalarse lo que es la estatua, pero no el resto del complejo turístico, que sería en todo caso lo interesante del proyecto para nuestra región", ha señalado Guardiola.