Expertos nacionales e internacionales acuden a las I Jornadas Badajoz Ciudad Compasiva

Expertos nacionales e internacionales participarán el 24 de octubre en la capital pacense en las I Jornadas Badajoz Ciudad Compasiva, bajo el lema 'Ensanchar la vida' y con mesas en torno a la compasión que abordan cómo construir la biografía de uno mismo, el "privilegio" de cuidar, el humor y la música como herramienta para el cuidado, los cuidados paliativos o cómo dar sentido al sufrimiento a través del arte.

Organizada por la Asociación Cuidándonos, la jornada está dirigida a la población en general, profesionales sanitarios y educativos, empresarios, voluntarios, ONG, instituciones o estudiantes universitarios, y está reconocida de interés sanitario por la Consejería de Salud y Servicios Sociales para actos científicos y técnicos organizados y desarrollados en la comunidad extremeña.

El presidente de la Asociación Cuidándonos y médico de cuidados paliativos Rafael Mota ha explicado que Badajoz Ciudad Compasiva está enmarcado en un proyecto internacional de comunidades compasivas, y que en 2017 puso en marcha esta agrupación con Toni Aunión y la colaboración de "mucha" gente para desarrollar dicho proyecto, con el que pretenden sensibilizar y formar a los ciudadanos para el cuidado y acompañamiento de las personas más vulnerables.

Para ello, desarrollan actividades de formación y sensibilización durante el año y han querido concluir este 2024 con unas jornadas-congreso que posicionen a Badajoz como un referente de ciudades compasivas en el entorno nacional e internacional, y bajo el lema 'Ensanchar la vida', ante lo que "no se trata de vivir más años, sino que los años se vivan de la mejor forma posible".

La jornada, que se desarrollará en el auditorio del Edificio de Ibercaja situado en el Paseo Fluvial, contará con ponentes de ámbito nacional e internacional y, en concreto, la conferencia inaugural la ofrecerá el oncólogo paliativista Enric Benito, que es un referente en todo el mundo en espiritualidad, compasión y acompañamiento en el proceso del final de vida, y quien se encargará también de la conferencia de clausura junto al cantautor Miguel Marín 'Migueli'.

Todas las mesas están relacionadas con la atención integral de personas con enfermedades crónicas progresivas en fase avanzada, con profesionales de referencia de otros lugares como Latinoamérica como el doctor Matías Najún, que intervendrá vía online en una de las charlas sobre la importancia de los cuidados paliativos, cuyo día internacional se celebra el 12 de octubre.

A este respecto, Rafael Mota ha recordado que, hace 10 años, desde la Organización Mundial de la Salud, se hizo una declaración para instar a los gobiernos a poner en marcha programas de cuidados paliativos, y ha precisado que en Extremadura existe este programa desde el año 2002, con equipos de profesionales de este ámbito por todas las áreas de salud, y que se desarrolla desde entonces, aunque cree que "todavía es necesario", para llegar al mayor número de personas, que estos equipos sigan creciendo, con un abordaje también multidisciplinar.

COMPASIÓN

Sobre la compasión, ha remarcado que es la temática de la jornada, pero entendida como un valor que todos llevamos dentro y que no es pena o lástima, sino ser sensible al sentimiento del otro, así como que no se trata de quedarse en la "mera observación" y sí en qué se puede hacer para ayudar a esa persona de tu entorno que lo está pasando "mal".

Así lo ha destacado durante su intervención en la presentación de esta primera jornada, que ha contado con la presencia de la concejala de Sanidad del Ayuntamiento de Badajoz, Elena Salgado; la socia fundadora de la Asociación Cuidándonos, Toni Aunión; y el responsable institucional de Ibercaja en Extremadura, José Luis López.

Toni Aunión ha destacado que, dentro de Badajoz Ciudad Compasiva de la Asociación Badajoz Cuidándonos, además de este congreso con ponentes nacionales e internacionales, desarrollan distintos talleres a lo largo del año, y que el 25 de octubre tendrá lugar una actividad en el que el ayuntamiento les ha cedido un espacio para sembrar árboles enmarcado en una iniciativa orientada a la implicación de la sociedad.

El día 26 y con motivo del Día Mundial de los Cuidados Paliativos tendrá lugar, dentro de la zona del Rivillas donde plantarán estos árboles el día anterior, el acto 'La silla de la comunidad' con el que hacen partícipes a la comunidad para que lleven sus sillas y se pueda hablar y compartir en un entorno "amigable".

Elena Salgado ha señalado por su parte que esta jornada están dirigidas a la ciudadanía en general con el fin de dar visibilidad y sensibilizar a la población de muchas situaciones que se pueden dar en una etapa de la vida, y ha agradecido que la organización de las mismas haya contado con el Ayuntamiento de Badajoz, que presta su apoyo, así como por desarrollar en la ciudad un evento de esta importancia, que contará con personas de toda España o Portugal y que se retransmitirá en streaming.

Además de estas jornadas, ha avanzado que se plantarán una decena de árboles con una placa de información sobre la iniciativa 'Árboles para el recuerdo', que tiene como fin sembrarlos en recuerdo a las personas fallecidas y atendidas por la asociación, una acción que se llevará a cabo en el Rivillas a la altura de la avenida Ricardo Carapeto aproximadamente y que se ha hecho en colaboración de servicios municipales como Parques y Jardines y Alumbrado.