El Ayuntamiento de Badajoz no firmará el convenio para actuar contra el nenúfar

Ep.

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha aseverado que el ayuntamiento entiende que el convenio referido a las actuaciones de control del nenúfar mexicano en el río Guadiana a su paso por la ciudad no se puede rubricar como está establecido, porque atribuye una serie de competencias a las administraciones firmantes en las que se refleja la referencia normativa a las mismas, pero no para el ayuntamiento.



Al respecto, ha apuntado que a la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) le corresponden competencias marcadas por la Directiva marco del agua, el Reglamento del dominio público hidráulico y otras normativas sectoriales de la Administración General del Estado; y que en el caso de la Junta de Extremadura se dice que tendrá competencias en base al Estatuto de autonomía y el plan de gestión de la ZEPA 'Azud de Badajoz'.



Sin embargo, al Ayuntamiento de Badajoz se le atribuye el mantenimiento y conservación de los cauces públicos "sin referencia normativa", ante lo que cree que lo primero que deberían haber hecho la CHG y la Delegación del Gobierno, porque así se lo han solicitado, es decirles en base a qué norma podría el consistorio actuar, algo que, hasta la fecha, "no se ha producido", y sobre las sentencias del Supremo apunta que en el caso del nenúfar no se trataría de un mantenimiento ordinario y la intervención a acometer no afectaría "solo" al tramo urbano.



Al mismo tiempo, Gragera ha planteado que deberían indicar igualmente para qué sirve o puede servir este convenio o en qué impulsa a la solución del problema del río, y ha puntualizado que el mismo dice que las administraciones valorarán la necesidad de actuar sobre el nenúfar cuando esa decisión se tomó "afortunadamente" hace tiempo, o que definirán la forma de actuar para controlar o erradicar el nenúfar, cuando el estudio informativo y la solicitud de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) referidos a este tema ya plantean que la solución técnica es el deslodado parcial.



PRIMER INTERESADO



En todo caso, ha subrayado que no se puede entender la negativa a asumir competencias que no le son propias al ayuntamiento como una "negativa a aportar una solución", porque el consistorio es "el primer interesado en resolver este problema" que afecta "a todos" y por el que llevan "tiempo peleando" y así seguirán haciéndolo.



"Tendemos la mano", ha ofrecido el regidor, para añadir que espera que este problema "por fin se pueda resolver por interés de la ciudad", ha señalado en rueda de prensa tras reunirse con la Asociación Salvemos el Guadiana, que ha convocado para el 19 de octubre una manifestación para pedir soluciones ante el nenúfar mexicano que afecta al río Guadiana a su paso por Badajoz, a la que, como ha mantenido, acudirá pero no como alcalde sino como vecino.



Gragera ha querido dejar "absolutamente claro" que son los primeros interesados en que el problema se solucione y que, por eso, "siempre" han colaborado en lo que se les ha solicitado por parte de la CHG, al hilo de lo cual ha matizado que habla de colaborar "siempre" dentro de las competencias del consistorio y que esto último es "importante" remarcarlo, porque no pueden ni quieren "permitir que se traslade a la opinión pública que la lentitud que se haya podido producir a la hora de solucionar este problema en nuestro río sea responsabilidad del ayuntamiento".



También ha avanzado que, "por supuesto", y como han hecho "siempre" que se les ha emplazado a cualquier reunión, van a acudir a la que ha convocado la Delegación del Gobierno para el próximo día 15 y en la que espera, entre otras cosas, que se les informe en base a qué norma puede el ayuntamiento colaborar "con la solución del problema", y "por supuesto también" que puedan aportar "luz" a este asunto y desde el Ejecutivo central les trasladen y den a los vecinos de Badajoz "certeza" sobre el río.



CONTEXTO Y SITUACIÓN DE PARTIDA



Ignacio Gragera ha querido "poner en contexto" cuál es la situación desde la que se parte y ha precisado, "al menos" en la que le corresponde, que arranca con una reunión en agosto de 2021 para abordar posibles actuaciones para mejorar el río en su tramo urbano con la CHG, que comunicó que estaba redactado el estudio informativo y que, cuando estuviera finalizado, se enviaría para la "correspondiente" DIA y ante lo que desde el ayuntamiento ya se ofrecieron a poder intentar buscar "soluciones compartidas".



Un año después de esa reunión, el 4 de junio de 2022, se publica en la Plataforma de Contratos del Sector Público la licitación de la redacción de ese estudio informativo, que se adjudica el 27 de noviembre de ese año, y la siguiente noticia que tienen es del 6 de marzo de este 2024, cuando se inician los trámites de información pública del contenido de ese estudio informativo y el ayuntamiento tiene "constancia oficial" de dicho contenido.



Un informe que el consistorio "no discute", frente al que no alega y que entiende que sigue su tramitación "normal" y da lugar a la presentación de la DIA, ha abundado Gragera, que ha resaltado que "en todo este tiempo" de manera oficial la CHG no les ha informado "sobre nada", y ha reconocido que no se ha pedido "expresamente" por escrito por parte del ayuntamiento que les den información "cumplida" sobre este tema aunque sí han mantenido "muchas" reuniones en las que han ido solicitando información sobre el estado y tramitación de ese estudio informativo y la DIA.



PROYECTO Y PROTOCOLO



A este respecto, ha recalcado que, a día de hoy, desconocen cuándo se va a obtener esta última ni el contenido del proyecto, que saben que se está redactando por personal de la CHG, pero no su alcance. Un proyecto que solicita para la reunión del día 15 para poder ir "con el trabajo hecho" para ver de qué manera puede afectar a la ciudad, no solo en lo que atañe a la lámina de agua sino otras posibles afecciones como consecuencia de la obra, según Gragera, que ha recalcado sobre el convenio que "es cierto" que les entregan un borrador del mismo en una reunión sobre otro tema.



Como ha explicado, en ese protocolo general de actuación para erradicar el nenúfar mexicano se establece para la ciudad una serie de competencias que no comparten que tenga, y así se comunica "de manera expresa" a la Delegación del Gobierno y a la CHG.



El alcalde de Badajoz ha pedido que les indiquen qué entidades locales en esta situación han participado o firmado un convenio con financiación "para algo parecido que afecte única y exclusivamente a la lámina de agua", una información que llevan tres años pidiendo para saber si hay antecedentes que les permitan en el ayuntamiento "salvar todos los obstáculos legales o competencias que, al menos de manera inicial, podemos tener". También reclaman que se explique a los vecinos al proyecto, del que se están enterando por los medios de comunicación.



Acto seguido, ha asegurado que el ayuntamiento ha ofrecido en todo este tiempo y "desde el primer minuto" colaboración en lo que se le pide y lo ha prestado como en el caso de las obras de permeabilización de los azudes, y ha asegurado que, cuando conozcan el proyecto de deslodado, están dispuestos a aportar los terrenos que se consideren necesarios para poder acopiar, acumular o tratar los lodos, así como a la hora de facilitar medios municipales que permitan señalizar la obra o la entrada y salida de vehículos, o en la cesión o cierre de los espacios públicos necesarios.



Finalmente, el alcalde de Badajoz ha admitido que reconocen los pasos que se han dado por parte de la CHG y ha exigido a este última y al Gobierno que "dejen a un lado los chantajes" y den a los vecinos de la ciudad "certezas" sobre el futuro del Guadiana; así como que redacten, una vez que se obtenga la DIA, un proyecto "serio" que permita conocer el alcance de la actuación.