En 2026, podrían estar funcionando aparcamientos de Valdepasillas y Puerta Palma

Concretamente, serán en la barriada de Valdepasillas y en la zona de Entrepuentes y Puerta Palma, que contemplan unas 320 y unas 180 plazas, respectivamente, en aras de que, durante 2026, ambos estén en funcionamiento.

Así lo ha señalado el primer teniente de alcalde, Carlos Urueña, quien ha detallado que las empresas encargadas de redactar los proyectos los tienen que entregar durante este mes y que tienen el proyecto básico correspondiente al de Valdepasillas, que incluye el parking con plazas también para motos y para coches eléctricos con posibilidad de carga, y un edificio en su superficie, junto a más aparcamientos y zonas verdes, que será el futuro local social para la barriada.

Un proyecto este último que ha sido presentado este lunes, que están estudiando y del que informarán en breve una vez sea revisado por los diferentes servicios del ayuntamiento, entre ellos Vías y Obras, Bomberos o Protección ambiental, al tratarse de una obra "bastante compleja". Una vez tengan los informes positivos los sacarán a licitación, dado que la idea es poder empezar la obra de ambos aparcamientos antes de final de año para que, durante 2026, los dos estén en funcionamiento.

Como ha concretado el también concejal de Vías y Obras, el aparcamiento de Valdepasillas contempla más de 300 plazas en dos alturas con un plazo de ejecución de unos 14 meses, y el de Entrepuentes es "más sencillo" en una sola planta con 180 plazas y un plazo para las obras de ocho meses, en ambos casos incluidos en el Plan de Impulso 2022 y con la idea, ha avanzado, de que la gestión sea municipal, al igual que el de Santa María, aunque lo tienen que ver y es algo que "todavía" no han estudiado.

Sobre el Plan de Impulso 2023, ha destacado que de Vías y Obras "solo" queda por sacar un proyecto, el de Saavedra Martínez que ya lo tienen redactado pero que, al ser una vía pecuaria, lo están viendo con la Junta de Extremadura, a la par que ha adelantado que "seguramente" a mediados de junio lo podrán sacar a licitación.

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

El primer teniente de alcalde, Carlos Urueña, se ha pronunciado de esta manera en una rueda de prensa en la que ha informado sobre los asuntos abordados en la Junta de Gobierno Local de este martes, entre ellos la adjudicación del servicio de mantenimiento general de edificios destinados a Educación Infantil, Primaria y Educación Especial por 1,126 millones de euros y un plazo de dos años, que se pueden prorrogar a otros dos.

El contrato comprende la albañilería, la fontanería, el saneamiento o la carpintería en 38 colegios y, de prorrogarse otros dos años serían otros 1,126 millones, ha destacado, mientras que en segundo lugar se ha adjudicado el contrato de restauración del Revellín de San Roque por 113.383,45 euros con un plazo de ejecución de tres meses, en el marco de un proyecto que contempla la limpieza y la adecuación de la zona interior y exterior y la muralla que rodea el foso.

Sobre el uso del revellín, ha avanzado que va a ser un albergue, pero que se está viendo con la Junta de Extremadura si va a ser un turístico o juvenil, en relación a lo cual ha matizado que la diferencia radica en que en el segundo caso tienen prioridad, en principio, los jóvenes aunque se pueda alojar cualquier persona.

Otro de los puntos abordados en la Junta de Gobierno Local pasa por dar cuenta de un decreto de Alcaldía relativo a la aprobación del expediente relacionado con el mantenimiento y conservación de los parques del río Guadiana y zonas verdes de los barrios de la margen derecha, con una duración de cuatro años y que contempla mejoras como la vigilancia nocturna y la plantación de árboles. El plazo de presentación de ofertas es hasta el 14 de junio y la licitación sale por 4,8 millones de euros.

ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS

También se ha aprobado el expediente de suministro de mobiliario y equipamiento para la Escuela de Artes y Oficios 'Adelardo Covarsí' en el antiguo colegio de San Pedro de Alcántara o convento de San Agustín, que sale por un importe de 372.809 euros, que ya está colgado en la Plataforma de Contratación y cuyo plazo de ejecución es de tres meses.

Al respecto, ha recordado que esta obra está cofinanciada con fondos europeos, con el Ayuntamiento de Badajoz y la Diputación de Badajoz, que es el que amuebla estas instalaciones tras la firma de un convenio para financiar el equipamiento, y ha detallado que la obra continúa y terminará a lo largo el verano y ha asegurado que el próximo curso la Escuela de Artes y Oficios estará en su nueva ubicación.

Finalmente, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el presupuesto de 'Badajoz, la ciudad encendida', cuya nueva edición contará con un importe de 91.800 euros.

Por último y preguntado por la Mesa General de Negociación que se celebra este martes en el Ayuntamiento de Badajoz, Carlos Urueña ha reconocido que, como no está en la misma, no puede saber "cómo va" ni sabe "nada" de lo que está pasando y ha apuntillado ante las críticas de los sindicatos que el equipo de gobierno no ha puesto "nunca en contra" a la ciudadanía de la Policía Local y "mucho menos ahora mismo" con los trabajadores del ayuntamiento, "todo lo contrario".