Programa 'Cuidar-T' trabajará empoderamiento de mujer rural en cuatro municipios pacenses

El Área de Igualdad de la Diputación de Badajoz ha presentado este martes, día 21, el programa 'Cuidar-T' que tendrá lugar del 31 de mayo al 5 de julio en las localidades de Monesterio, Talarrubias, La Zarza y Alburquerque para trabajar el autorreconocimiento y empoderamiento de la mujer rural, con talleres de psicología sobre las problemáticas como los cambios físicos y emocionales femeninos, o de fisioterapia en torno al suelo pélvico, la musculatura o la salud.

El programa, que se desarrolla coincidiendo con la celebración el 28 de mayo del Día internacional de acción para la salud de las mujeres, se inicia el 31 de mayo en Monesterio, y continúa el 14 de junio en Talarrubias, el 28 de junio en La Zarza y el 5 de julio en Alburquerque, en todos los casos con sesiones de 11,00 a 14,30 horas especialmente dirigidas a mujeres de 40 años en adelante y en grupos de 15 como mínimo en cada municipio.

La coordinadora del Área de Igualdad, Emilia Parejo; la alcaldesa de Monesterio, Dolores Vargas; y la coordinadora del programa, Carmen Ávila, han dado a conocer en rueda de prensa los pormenores de este proyecto en el que participan Lucía Madera en el apartado de psicología, Sonia Bedate en fisioterapia, Esther Baena en el de nutrición e Inés Pérez en risoterapia.

Un programa con el que se dotará de herramientas a la mujer rural para que hagan del autocuidado y el autorreconocimiento de su cuerpo y de sus procesos biológicos y psicológicos un arma de empoderamiento y responsabilidad personal, en relación a lo cual Emilia Parejo ha destacado el autorreconocimiento y empoderamiento de la mujer rural como uno de los distintos ejes estratégicos que trabajan en el Área de Igualdad y que 'Cuidar-T' se encuadra en el mismo.

Sobre su objetivo, ha explicado que las mujeres de más de 40 o 45 años siempre han sido habitualmente las cuidadoras tanto de sus padres como de sus hijos y que "ha llegado el momento" de que se cuiden a ellas mismas, que necesitan un espacio propio en el que reconocerse y cuidarse, además de tener herramientas y las habilidades necesarias para poner en valor dicho espacio y buscar una salud global a lo largo de su ciclo vital.

"Necesitamos un tiempo para nosotras, si nosotras no nos queremos, no nos cuidamos, no vamos a poder desarrollar nuestra actividad y nuestro desarrollo personal propio.

Y eso es lo que pretendemos con 'Cuidar-T'", ha detallado Parejo, junto con que se trata de dedicar una jornada a mujeres de más de 40 años que van a desarrollar una serie de actividades, para proporcionarles las herramientas y el espacio en el que se autorreconozcan, se quieran, aprendan a cuidarse y lo lleven a su vida diaria.

LA IMPORTANCIA DEL CUIDADO

El primer municipio en el que recalará el programa es Monesterio, cuya alcaldesa ha agradecido a Carmen Ávila este proyecto "tan maravilloso" que ha presentado a la diputación y que el municipio va a tener la posibilidad de poner en marcha, y también a la institución provincial su compromiso con las mujeres y con proyectos que son herramientas "bastante potentes" para las mismas, a la par que ha resaltado la importancia de cuidarse pese a que "muchas veces pasa desapercibido" y las mujeres creen que pueden "con todo".

"Todo nos lo echamos espalda, pero ¿de nosotras mismas quién cuida? A partir de cierta edad sí que es muy importante el que nos cuidemos, es muy importante el que estemos ahí, y es muy importante el que nos mimemos un poquito", ha abundado, a la vez que ha agradecido que Monesterio sea uno de los municipios en los que se ha pensado para que se desarrolle este proyecto y se ha mostrado "convencida" de que va a ser un "éxito".

Carmen Ávila ha sido la encargada de detallar las distintas actividades que tendrán lugar enmarcadas en este proyecto, cuyas distintas jornadas presentará, cerrará y coordinará y que comenzarán con un taller de risoterapia con Inés Pérez para acercarse a las participantes y que pierdan la vergüenza.

Las actividades continuarán con una ponencia de psicología y participativa, un taller de fisioterapia y otro práctico de nutrición acerca de los aspectos prácticos de la misma que se deben tener en cuenta a partir de los 40 años o los beneficios de la alimentación en la salud, ha concluido, junto con que las interesadas en participar pueden dirigirse a su ayuntamiento, el Área de Igualdad o la Casa de la Cultura.