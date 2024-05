PSOE-Badajoz pide al Ayuntamiento actuar en exterior del hornabeque del Puente de Palmas

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha pedido al equipo de gobierno que realice tareas de mantenimiento en el exterior del hornabeque del Puente de Palmas debido al deterioro que se percibe desde la rotonda de acceso a la avenida Carolina Coronado.

Y es que para el PSOE, "no es la primera vez que ocurre" y el deterioro actual, que es perceptible en la parte alta del hornabeque, ya se detectó en la última intervención y se debe a la "deficiente calidad" de los materiales empleados, lo que ha causado que se levante el mortero del revestimiento exterior.

A este respecto, la formación socialista ha explicado que "lo peor" es que se ve la malla azul que refuerza al mortero y la imagen que traslada es "pésima", así como que ha desaparecido el enlucido por las inclemencias meteorológicas y el uso de materiales no aptos para exteriores.

Además, para el Grupo Socialista, "ésta es otra demostración de cómo el equipo de gobierno del PP protege y mima nuestro patrimonio", dado que esta visión de una parte del hornabeque se aprecia desde la rotonda de acceso a Carolina Coronado desde hace meses, pero "parece ser" que "no se ha fijado" y "mucho menos ha tomado medidas para solucionarlo".

Una "inoperancia en cuestiones de mantenimiento de patrimonio" que no debiera darse y que demuestra que "queda mucho por mejorar y por estar a la altura de la historia de la ciudad", ha señalado en una nota de prensa el PSOE, que ha sostenido que el PP "sigue dudando" y "está en un sinvivir" sobre qué uso dar al hornabeque siete años después, desde 2017.

En este sentido, ha apuntillado que tres equipos de gobierno llevan siete años "agotando la materia gris sobre qué uso darle, para no rectificar a posteriori", y que "para ello lo mejor sería dejarlo como está, pero eso no se puede decir, aunque es lo que está ocurriendo".

Tras su rehabilitación inicial (2012/2013), y dos intervenciones posteriores por diferentes problemas (2017 y 2022), ha detallado, este espacio declarado Bien de Interés Cultural (BIC) del siglo XVII sigue sin proyecto de adecuación ni se abre al circuito de monumentos, ante lo que ha recordado que se anunció su apertura para mediados de 2022, pero que sigue cerrado.

Al mismo tiempo, ha agregado que no se ha destinado a centro de interpretación del propio hornabeque ni a museo de la Guerra de la Independencia, y que no quieren "meter prisa al equipo del PP para que no se estresen", dado que los socialistas saben que "gustan de tomarse su tiempo para todo", pero creen que "hay que tomar una decisión sin más demora, si de verdad se quiere potenciar el turismo patrimonial", concluye la nota.