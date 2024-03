La familia del menor desaparecido en el río Guadiana en Badajoz pide más recursos

Ep.



Un tío del niño de 13 años desaparecido en la tarde de este pasado miércoles, día 20, en el río Guadiana a su paso por Badajoz, Eleazar Salazar Salazar, ha pedido mayor recursos en el dispositivo de búsqueda para intentar localizar al menor.



"Desde las 6 y media de la mañana estamos aquí los familiares esperando. Ayer trabajaron dos horas, decían que no podían trabajar por la noche... Lo entendemos... Pero no hemos tenido a nadie, ni psicólogo, ni Policía, ni equipo médico para ayudar a los padres y familiares. No sé el trabajo que están haciendo", ha señalado Salazar a preguntas de los medios este jueves en la zona donde se busca al menor.



En este sentido, ha indicado que la pasada noche han estado en el lugar más de 100 personas buscando al niño y ha insistido en su petición de que el dispositivo oficial se amplíe. "(Los equipos oficiales de búsqueda) No se pueden ir a su casa a las 9 de la noche, desaparecer todo el mundo y llegar a las 8 de la mañana", ha espetado.



"Llamamos a la Policía Nacional, Local y bomberos para que nos dejaran material de luz, que son linternas, y ni eso nos dieron... Estuvimos 100 hombres, había niños de 14 años que era un peligro porque ellos no tuvieron los cojones de venirse aquí a buscar el niño... Hay un niño con 13 años ahí... Se ahoga un perro, se tiran a por el perro, que hoy en día vale más un perro que la vida de un niño", ha reprochado.



Finalmente, el tío del menor desaparecido ha reconocido que "por supuesto" que están siendo horas "muy complicadas", sobre todo para los padres. "Cualquier padre de la tierra estaría para pegarse un tiro en la cabeza para encontrar a su hijo por lo menos".