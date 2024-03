El Ayuntamiento de Badajoz adquiere una bomba forestal pesada para el servicio de Bomberos

Ep.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Badajoz ha dado cuenta de un decreto de Alcaldía relativo a la adjudicación para el suministro de una bomba forestal pesada para el Servicio de Bomberos, con un importe de 385.143 euros.

En concreto, se trata de una bomba forestal pesada de 3.500 litros de agua, con doble cabina para cinco ocupantes, con capacidad todoterreno 4x4. Destinada a intervenciones en incendios forestales en campo, montes y terrenos abruptos, viene a sustituir otro vehículo similar de 32 años, a la vez que se mantendrán operativas otras dos bombas pesadas de 17 y 13 años respectivamente. Se trata de vehículos de uso intensivo en verano.

La portavoz municipal, Gema Cortés, ha informado de los asuntos abordados en la Junta de Gobierno Local en una rueda de prensa en la que ha recordado que la semana pasada el primer teniente de alcalde, Carlos Urueña, detalló las primeras actuaciones que el ayuntamiento ha sacado a licitación en el marco del Plan de Impulso.

En este sentido, Cortés ha destacado el decreto de Alcaldía relativo a la aprobación del expediente de contratación de obras de accesibilidad de 232 pasos de peatones, con un presupuesto de 200.000 euros y unas obras que consisten en la ejecución de actuaciones que permitan transformarlos, para lo cual se procederá a demoler los bordillos o acerados elevados y a adaptarlos a la normativa de accesibilidad vigente.

También dentro del Plan de Impulso, se ha informado en la Junta de Gobierno Local del expediente de contratación del asfaltado de Badajoz por un importe de 1,5 millones, a la par que ha avanzado que ya se encuentra en la Plataforma de Contratación el contrato para las obras y reparación de acerados por un importe de 1,2 millones, y que, además de en las aceras, actuará en el abastecimiento y saneamiento de aquellos sitios que así lo requieran.

Del mismo modo, se ha dado cuenta del expediente de contratación para la restauración del Revellín de San Roque de Badajoz por 137.377,34 euros, y de un decreto de Alcaldía referido a un proyecto de actuaciones de mantenimiento en el Cementerio Nuestra Señora de la Soledad, por 109.021 euros.

RED DE BIBLIOTECAS

En su intervención, Gema Cortés también ha destacado que se ha dado cuenta de un decreto relativo a la anulación de los pliegos rectores de la licitación de los servicios de gestión para la externalización de la red de bibliotecas públicas municipales.

Con ello, se ha dado cuenta del decreto que aprueba la prórroga adicional hasta el 31 de mayo de este año o hasta la adjudicación de la nueva licitación en relación al servicio de gestión de la Biblioteca Pública de Santa Ana, ante lo que ha rememorado que se presentó un recurso a la licitación de dichos servicios para externalizar la gestión de la red de bibliotecas municipales y que desde la Comisión Jurídica de Extremadura se ha emitido un informe en el que acepta "parcialmente algunas de las reclamaciones".

De este modo, ese es el motivo para anular los pliegos, y de la prórroga del referido contrato que ya se venía produciendo en Santa Ana y que ya vencía, según Cortés, que ha incidido en que se sacará uno nuevo con las modificaciones necesarias y atendiendo a "esas reclamaciones" que no ha podido detallar al carecer del expediente completo.

Otro decreto de Alcaldía está relacionado con la adjudicación para servicios profesionales de colaboración para la realización de auditorías públicas convencionales, de cuentas, operativas y de cumplimiento sobre distintos tipos de entidades con un importe de 90.562 euros.

Así, ha detallado que esta intervención plantea la contratación plurianual para dos años de auditorías que derivan de una obligación legal, como puede ser la de las cuentas para el año 2022 y 2023 de los tres organismos autónomos con los que cuenta el ayuntamiento como la Fundación Municipal de Deportes, el Instituto Municipal de Servicios Sociales y la Institución Ferial de Badajoz, u operativas y de cumplimiento global sobre la Inmobiliaria de los años 22 y 23 y de cumplimiento en materia de ingresos en la FMD y el IMSS para el 22 y 23 y para Ifeba para 2023.

Otros asuntos abordados en la Junta de Gobierno Local pasan por el presupuesto de los Premios de poesía, novela, periodismo, pintura, escultura, fotografía y música 'Ciudad de Badajoz' para 2024 por 123.849,75 euros; y las bases de la convocatoria de los Premios Jaba 2024.

Igualmente, se ha aprobado una propuesta de gasto de Alumbrado y Eficiencia Energética para la finalización de obras del suministro e instalación del sistema de eficiencia energética y renovables para la iluminación interior de la Alcazaba, por 16.263 euros y que consiste en "los últimos remates" de una obra financiada con los fondos Dusi, que concluirá próximamente al encontrarse en el 95,4 por ciento de su ejecución.

OTROS ASUNTOS

Preguntada por la piscina de la margen derecha, después de que el director general de Deportes, Santiago Amaro, haya asegurado que la Junta de Extremadura mantiene su compromiso de financiarla, Gema Cortés ha señalado que desde el ayuntamiento han devuelto al Ejecutivo regional los cerca de 2 millones de euros que debía reintegrarle tras la falta de avances en el proyecto y expirar el convenio firmado en su momento, y que, a partir de ahí, pasarán a formalizar uno nuevo que tendrá en cuenta la actualización de los precios.

Mientras y sobre los presupuestos municipales, ha confirmado que no hay fecha concreta para su presentación, que espera sea "lo antes posible" dado que están "ultimando" los "flecos" y en la "tramitación última", por lo que confía en que no sea más allá de este mes.

Sobre si hay avances en la negociación con los sindicatos en torno a la mejora de las condiciones de los empleados municipales, ha explicado que están en ello y seguirán hablando y que no se ha celebrado la mesa de negociación prevista para esta semana, para la que no hay fecha y que no está convocada aunque "es cuestión de días", al tiempo que ha resaltado que siguen trabajando en aras de "dar la mejor solución y que todo el mundo se encuentre reflejado en los presupuestos".

"Nuestra voluntad siempre ha sido la misma, llegar a un acuerdo con los sindicatos", ha reafirmado, junto con que en la pasada Junta de Gobierno Local ya apuntilló que el equipo de gobierno tiene que sacar las cuentas municipales "adelante", "con ellos o sin ellos", y que en cualquier caso "la voluntad final es que todo el mundo se encuentre representado y reflejado con unos presupuestos que sean buenos para lo que es la administración general y para toda la ciudad".