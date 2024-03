Gallardo presenta renuncia como alcalde de Villanueva tras ser elegido líder PSOE regional

Ep.

El alcalde de Villanueva de la Serena, Miguel Ángel Gallardo, ha presentado este miércoles su renuncia a este cargo de primer edil de esta localidad pacense, para dedicarse "plenamente" a su nueva labor de secretario general del PSOE de Extremadura, tras ganar las primarias del partido.



Gallardo ha anunciado su renuncia en el pleno de este miércoles en el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, en un día que ha calificado de "fuertes emociones", y en el que ha mostrado su "orgullo" y "privilegio" por haber sido alcalde de esta localidad pacense durante los últimos 20 años.



La renuncia a la Alcaldía de Villanueva de la Serena de Miguel Ángel Gallardo ha tenido lugar en la semana en la que el PSOE de Extremadura celebra su XIV Congreso Regional, en el que este fin de semana será ratificado como secretario general del PSOE extremeño, tras vencer en las primarias celebradas el pasado 2 de marzo.



A pesar de renunciar a la Alcaldía de esta localidad pacense, ha avanzado que continuará como concejal del Grupo Municipal Socialista, así como presidente de la Diputación de Badajoz. Su sustituta será Ana Belén Fernández, quien tomará posesión como alcaldesa de Villanueva de la Serena el próximo 5 de abril, según ha avanzado Gallardo.



En su intervención en el pleno de Villanueva de la Serena, Gallardo ha explicado visiblemente emocionado que el haber sido elegido secretario general del PSOE de Extremadura le "hace tener que dedicarme plenamente", por lo que según ha reafirmado "lo único que voy a hacer es, como he hecho siempre, trabajar y trabajar por los extremeños".



Gallardo ha resaltado "el valor de la palabra", y ha recordado que cuando se presentó a las primarias del PSOE de Extremadura, se comprometió a que si era elegido secretario general, "renunciaría a ser alcalde de Villanueva", algo que hace efectivo este mismo miércoles, en el que "se cierra una etapa para mí, se abre una nueva pero se mantiene un compromiso con los villanovenses y en este caso también con los extremeños".



El todavía alcalde ha querido agradecer su labor a los miembros de sus equipos de gobierno durante estos 20 años, así como a los miembros de los grupos de la oposición "por su tono, siempre, de respeto y de lealtad dentro de las diferencias".



"Para mí ha sido un verdadero orgullo ser alcalde de mi ciudad durante algo más de 20 años", ha aseverado Gallardo, quien ha resaltado que cuando fue elegido alcalde por primera vez en 2003, cuando tenía 28 años, "tenía un sueño", como era que "nuevamente esta ciudad tuviera autoestima, para lograr lo que quisieran lograr".



Ahora, ha considerado que "algo más de 20 años después, con los errores y aciertos de mi equipo y los míos propios", Villanueva de la Serena es "una ciudad que se puede enfrentar a cualquier situación porque tiene el principal valor que es la autoestima", ha aseverado.



Así, y tras "hacer durante casi 21 años lo que más me ha gustado, lo que más me ha emocionado, lo que más me ha llenado", ahora presenta su renuncia como alcalde, pero ha asegurado que no va "a renunciar en ningún caso" a su compromiso con Villanueva de la Serena.



FUSIÓN CON DON BENITO



También ha instado a los miembros de la Corporación Municipal de Villanueva de la Serena a que nunca olviden "el mayor ejemplo de política con mayúsculas, que ha sido y será siempre la fusión con Don Benito", ante la que tienen una "enorme responsabilidad", ha dicho.



"Desde la política tenemos que resolver el problema", ha considerado Gallardo, quien ha valorado que ante ese proyecto, la corporación villanovense "se comprometió desde la palabra y ejerció desde la lealtad, el compromiso hacia ese", ha apuntado.



En ese sentido, ha señalado que "cuando la política funciona, pues lógicamente se logran resultados como el que se lograron en Villanueva", tras lo que ha lamentado que "cuando la política deja de funcionar la gente se divide, se rompe y se da la casualidad de que una minoría pueda estar gobernando", ha señalado en alusión al gobierno local de Don Benito.



Por este motivo, Gallardo ha lamentado que esa fusión "hoy no se puede hacer", ya que "una parte de la política que estuvo en el sí en Don Benito, pues traiciona la palabra de los ciudadanos y es una realidad", pero ha insistido en que en Villanueva a Serena han "dado un ejemplo", por lo que ha pedido a todos los concejales de esta localidad que "sigan manteniendo ese ejemplo" y que "ese sueño lo mantenga la Corporación".



MENSAJE A LA NUEVA ALCALDESA



Finalmente, el alcalde saliente ha tenido unas palabras para su sustituta en el cargo, Ana Belén Fernández, a la que ha calificado de "compañera de fatigas a lo largo de estos años", y que estará en funciones hasta el próximo 5 de abril, cuando ya será la "alcaldesa efectiva".



Gallardo ha deseado "todos los éxitos" a Ana Belén Fernández, ya que "tus éxitos serán los éxitos de la ciudad", y supondrán además "el mejor legado que yo pudiera dejar como finalización de mi trayectoria en la política local".



Así, le ha ofrecido a Fernández la "lealtad de un buen exalcalde", que "rema a favor de su gobierno y de su alcaldesa", a la que ha señalado que le "tendrá siempre para lo que necesite", pero ha asegurado que "nunca" dirá "nada que pueda contradecir a lo que tú mandates, porque es tu responsabilidad", ha dicho.



"Por lo tanto, cuando necesites mi consejo, lo tendrás, si me lo pides, y si no, lo que tú hagas, esté de acuerdo o no con ello, será lo que yo defienda", ha asegurado Gallardo, quien ha aseverado que ese "es el principio de lealtad" que le ofrece a la nueva alcaldesa, tras lo que ha concluido agradeciendo la labor de todos sus concejales y de los trabajadores del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena.



La intervención de Miguel Ángel Gallardo en el pleno ha concluido con un largo y sonoro aplausos de algunos de los concejales del ayuntamiento, de los que el ya exalcalde se ha ido despidiendo uno por uno.