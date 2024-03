"Alguien tiene que responder" sobre cómo llegaron 800.000 mascarillas a Almendralejo

Ep.

La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha considerado este miércoles que "alguien tiene que responder" sobre cómo llegaron los 40 palés con 800.000 mascarillas al almacén de Almendralejo en el que han sido encontradas, así como "quién ha abonado la factura" y "por qué se decidió que no era apto para su uso".

De esta forma se ha pronunciado Sara García Espada en una entrevista este miércoles en el programa 'Primera Hora', de Canal Extremadura Radio, recogida por Europa Press, sobre la aparición en un almacén de Almendralejo de 40 palets que contienen mascarillas y material de protección individual (EPI) con la etiqueta de 'no utilizar', y que el SES ha puesto en conocimiento de la Guardia Civil.

García Espada ha explicado que personal de la consejería se desplazó a Almendralejo a requerimiento del alcalde de la localidad para vaciar este local, que estaba cedido por el ayuntamiento al SES, cuando encontraron estos 40 palés con 800.000 mascarillas, que datan de 2020, y en los que consta una cartelería que aparece como Ingesa (Instituto Nacional de Gestión Sanitaria).

Ante esta "sorpresa", decidieron ponerlo en conocimiento de la Guardia Civil, ya que a su juicio, la UCO "debe conocer de lo que hemos tenido constancia en esta almacén de Almendralejo, en un sitio impropio, como es el Palacio del Vino y la Aceituna, que cualquiera pensaría que allí no es el sitio donde almacenarse".

García Espada ha explicado que "está caducado gran parte de ese material", y no han realizado el desprecinto porque "dadas las noticias a nivel nacional, consideramos que lo oportuno, dado que ese material no aparecía en el registro de suministro, ponerlo en conocimiento de la Guardia Civil".

HABÍA ESCASEZ DE ESTE MATERIAL

Sara García recordado que durante la pandemia, los sanitarios tuvieron "un déficit de este material en 2020, y de repente, aparecen 40 palés", de los que tanto en el Ministerio de Sanidad como el anterior gobierno de la Junta de Extremadura han dicho que ellos no tenían conocimiento de esa distribución.

"No entiendo cómo nadie puede saber de dónde han salido estos 40 palés", ha señalado la titular de Sanidad, quien ha señalado que "eso no llega aquí de forma gratuita", por lo que es necesario conocer "quién ha abonado la factura" y "por qué se decidió que no era apto para su uso", ha planteado.

La consejera de Sanidad ha mostrado su disposición a "colaborar con la justicia" para ello se ha informado a la Guardia Civil, y de hecho, ha avanzado que siguen "haciendo investigaciones" y analizando "si en el resto de áreas de salud, y en el resto de centros del Sepad, existe material que pueda ponerse a disposición de la Guardia Civil", ha dicho.

García Espada ha considerado que en este asuntos "la política está fuera", tras lo que ha lamentado, en alusión al gobierno socialista anterior, que "si ellos quieren hacer política, entiendo que tienen que defender su gestión, porque el Gobierno era suyo", pero ha considerado que "ahora tienen que responder ¿por qué estaba ese material allí?", ha insistido.

"Respondan y díganle a los extremeños con qué dinero se ha abonado, cómo ha llegado hasta aquí y por qué estaba sin uso", ha pedido Sara García a los responsables del anterior gobierno del PSOE.