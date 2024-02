La Diputación de Badajoz convoca subvenciones para elementos identitarios en municipios

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado este jueves las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones para financiar la adquisición, creación, rehabilitación o restauración de elementos identitarios de entidades locales de la provincia. Así pues, por primera vez, se subvencionan este tipo de iniciativas que han sido "muy reclamadas" en los presupuestos participativos.

En concreto, según ha explicado el diputado de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio, Abel González, junto con el director del Área, José Carlos Cobos, la cuantía de estas subvenciones ascienden a 500.000 euros, están destinadas a municipios de menos de 20.000 habitantes y Entidades Locales Menores.

La subvención para uno o varios elementos no podrá superar la cantidad de 25.000 euros. Se contemplan actuaciones realizadas en espacio urbano así como otros espacios de reconocido carácter turístico, histórico y cultural: letras corpóreas, murales, elementos ornamentales, señalización de toponimia, estatuas, esculturas, piezas, figuras representativas o cualquier otro elemento identificativo de la entidad local vinculado a tradiciones, cultura, historia, personas de relevancia, etc.

También se recoge en este apartado la rehabilitación o restauración de elementos históricos, patrimoniales o de reconocido valor identitario de la localidad, según informa la Institución provincial pacense en una nota de prensa.

Otro apartado de las actuaciones son aquellas realizadas en espacios naturales, deportivos, o no recogidos en el apartado anterior: señalización, elementos ornamentales, murales o figuras representativas, de parajes naturales, caminos, senderos, instalaciones deportivas, toponimia, etc. Son proyectos de identificación no recogidos en el apartado anterior.

En este caso, como en otras iniciativas de la Diputación, se hará una discriminación positiva con los municipios más pequeños. El plazo de ejecución y pago del objeto de la subvención está comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 30 de junio de 2025.

SUBVENCIÓN PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS

Por otro lado, durante la rueda de prensa, también han hablado de la convocatoria de subvenciones para financiar la redacción de proyectos de obras, memorias valoradas y estudios técnicos obligatorios para la ejecución de infraestructuras municipales durante 2024.

Las bases de esta convocatoria saldrán publicadas en breve en el Boletín Oficial de la Provincia. Éstas tienen que contribuir a impulsar el reto demográfico y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

De estas subvenciones se benefician los proyectos redactados a partir del 1 de enero de 2024 y el periodo de pago y ejecución finalizará en junio de 2025. La dotación presupuestaria de esta iniciativa es de 600.000 euros.

Finalmente, la subvención, tanto en caso de un único presupuesto o varios, no superará la cantidad de 15.000 euros. Como en el caso anterior, se beneficiarán los municipios y Entidades Locales Menores con una población igual o inferior a 20.000 habitantes.