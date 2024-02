El PSOE de Don Benito propone al PP una moción de censura conjunta

Ep.



El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Don Benito ha avanzado que propondrá al Grupo Popular en el consistorio dombenitense la presentación de una moción de censura conjunta "para terminar con el mandato de la alcaldesa", María Fernanda Sánchez, del partido Siempre Don Benito.



Así lo ha señalado el vicesecretario general del PSOE de Don Benito y concejal en el ayuntamiento, Manuel Gómez, en una rueda de prensa en la que ha recalcado que esta propuesta se debe a los hechos que han acontecido en la tarde noche del pasado lunes en el último pleno celebrado en el consistorio.



Una sesión en la que pudieron ver que, tras su celebración y en el turno de ruegos y preguntas por parte de los ciudadanos de la localidad, "se hizo un ataque a la libertad de expresión" de los vecinos sobre las cuestiones que "le ocupan y le preocupan de Don Benito", además "del ataque hacia los profesionales de los medios de comunicación que estaban allí presentes, que no pudieron ejercer con profesionalidad, sino con intimidación, su labor informativa".



"Consideramos que los límites se están sobrepasando de una manera muy clara y ha quedado ya muy evidente, sobre todo en este último pleno", tras lo que ha expuesto que no solo quieren "pedir la responsabilidad" como grupo municipal del Ayuntamiento de Don Benito al Partido Popular a nivel local, sino que también lo extienden al PP de Extremadura de María Guardiola, que "ha consentido que este partido --en referencia a Siempre Don Benito-- esté al frente del ayuntamiento", y en aras de que "deje de apoyar" a dicha formación "por la actitud que está tomando de una manera reiterada y ya sobrepasada en el último pleno".



En su intervención, Gómez ha condenado públicamente "esos ataques" a los vecinos de Don Benito que recibieron en ese día, así como a los profesionales de los medios de comunicación, además de dejar "claro" que es la primera vez en la historia de la democracia del municipio en estos últimos 40 años en la que "se coarta la libertad de expresión de los vecinos" y se les "silencia", cuando en ese tiempo han pasado distintos partidos por el gobierno local, tanto del PP como del PSOE, y "nunca se le ha silenciado a la ciudadanía".



Desde el equipo de gobierno, ha abundado, se hacen eco de un reglamento orgánico municipal que tiene vigencia desde 2003 y que "en ningún sitio pone que solo se pueda preguntar por los puntos del orden del día", por lo que "es una interpretación intencionada y sesgada que hace la alcaldesa para evadir las preguntas del público".



Ha agregado además sobre dicha norma que dijeron que la iban a modificar, ante lo que ha precisado que "todavía" están esperando dicha modificación, así como que los socialistas temen ese nuevo reglamento y reclaman participar en su elaboración.



LLAMAMIENTO AL PP



En este punto, Manuel Gómez ha querido hacer un llamamiento al Grupo Municipal del PP de Ayuntamiento de Don Benito para que se sume a esta moción de censura conjunta y, con ella, se pueda "volver a la normalidad" en la institución más importante que tienen en la localidad, para que puedan seguir progresando y tener "una normalidad lo más justa posible, como siempre ha venido siendo dentro de la democracia".



Interpelado por los medios por si, a tenor de dicha propuesta de moción de censura conjunta, han tenido la oportunidad de hablar con el PP, ha apuntillado que "aún no" y que "evidentemente no" han tenido ningún contacto porque querían ver cómo se pronunciaban a lo largo del martes, el día siguiente al pleno, y esperan que este miércoles puedan hacerlo, dado que, en caso contrario, "están apoyando lo que allí se vivió", y si así lo hacen cree que "están siendo cómplices de ese despropósito" que tuvieron que sufrir los dombenitenses.



Así y si esperarán a ese acuerdo con el PP para presentar la moción de censura o si lo harían igualmente pese a que en un primer contacto no se llegase a un posible acuerdo, ha puntualizado que técnicamente el PSOE no tiene el número de concejales "suficiente" para presentar la moción, por lo que necesitarían el apoyo de los 'populares' y, hasta donde pueden llegar, es a hacerle la propuesta de manera formal a ellos "para que se pronuncien". Sin embargo, reitera, no pueden dar el paso de presentarla al no tener el número de ediles "suficiente" para ello.



En este mismo sentido y preguntado por qué piensan que el PP podría cambiar el apoyo que no les dieron en los pasados comicios locales, ha sostenido que desde entonces han cambiado "mucho las cosas", y no ven "ni un solo pleno de una manera normal" y se ha referido a las situaciones que se están viviendo como el citado último pleno, en el que se han "sobrepasado las líneas rojas" y entienden que, ante ello, "no quieran ser cómplices de este espectáculo" y que "pueden y deben de acceder a la petición de la moción de censura conjunta" que les van a proponer.



Por último y a preguntas de los medios por el hecho de que desde Siempre Don Benito se califique a la alcaldesa como "víctima de acoso permanente y sistemático", Gómez no ha compartido esas palabras y ha apuntado que cuando alguien pregunta de una manera "ordenada", "educada" y "en tiempo y en forma", desconoce por qué consideran que eso es un insulto, así como que él estuvo presente y durante esas intervenciones "nunca hubo insultos".



"Otra cosa es lo que sucedió después, y además levantando el pleno de una manera dictatorial, la gente hablando y de un plumazo cerró la carpeta y aquí nos marchamos todos porque yo lo digo, callando y silenciando a los ciudadanos", ha sumado, como también le llama la atención "por qué apaga las cámaras cuando entra el turno de ruegos y preguntas de los ciudadanos" y pide que se grabe y emita todo el pleno en directo si se quiere transparencia y pluralidad.