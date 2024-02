Cerca de un centenar de agricultores y ganaderos se concentran en Badajoz

Ep.



Alrededor de un centenar de agricultores y ganaderos se han concentrado este miércoles, día 21, a las puertas de la Consejería de Agricultura en la ciudad de Badajoz, donde han reclamado la puesta en marcha de medidas "con carácter urgente antes de que desaparezcan miles de explotaciones".



Convocada por UPA-UCE Extremadura y Asaja Extremadura, durante la concentración, los participantes han tirado patatas, lentejas, garbanzos o judías procedentes de terceros países en la calzada, "porque no se pueden hacer acuerdos con países terceros" que perjudican a los profesionales españoles, como ha señalado el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas. Posteriormente, la Policía Nacional ha pedido la recogida de dichos productos de cara a la seguridad del tráfico.



Huertas ha explicado a los medios que se concentran junto a la consejería en Badajoz agricultores y ganaderos convocados por Asaja y UPA en unas movilizaciones que están haciendo en toda Extremadura, con cortes de carretera en distintos puntos, como en Cáceres, o concentraciones en lugares como Coria para denunciar la situación por la que están atravesando los agricultores y los ganaderos, las dificultades que están viviendo y para evidencias que necesitan que se establezcan y se pongan en marcha medidas "con carácter urgente antes de que desaparezcan miles de explotaciones".



Unas protestas que llevan a cabo, ha apuntillado, junto con los actos que se están haciendo en otras comunidades autónomas, en un calendario que tienen las organizaciones agrarias UPA, Asaja y COAG a nivel nacional y que el próximo día 26 les va a llevar a Madrid a todas las regiones para, coincidiendo con la reunión del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, manifestarles "que es necesario que tomen medidas, que tienen que contar con los agricultores a la hora de tomar decisiones que nos afecten".



Tampoco "pueden hacer acuerdos con países terceros que nos perjudiquen a nosotros y que beneficien a otros sectores", según Huertas, que ha avanzado que este calendario de movilizaciones "va a seguir produciéndose" mientras no tengan "respuestas concretas encima de la mesa", que tienen que tener y que necesitan "para tratar de que se arregle la grave situación que tenemos".



Hasta ahora, ha continuado, han tenido algunas propuestas "concretas encima de la mesa", pero la realidad, ha dicho, es que todavía se está "muy lejos" de conseguir atender a todos los problemas del campo, a la par que ha remarcado que los agricultores están viviendo los problemas del cambio climático y los que les generan los precios "ruinosos" que pagan por sus producciones, o están sufriendo la subida de los costes de producción, además de una Política Agraria Común (PAC) "muy complicada" y "también un problema de burocracia en el conjunto de las explotaciones, que las está asfixiando".



RESPUESTAS CLARAS



"Y ante todo eso, necesitamos respuestas, respuestas claras, y desde luego lo que estamos reclamando es un plan de choque a las tres administraciones", ha reclamado, a la vez que ha señalado en relación a las protestas referidas a la Consejería de Agricultura que a la Junta de Extremadura le piden que, en el ámbito de sus competencias, actúe en la flexibilización de la Política Agraria Común y en la eliminación de la burocracia.



Al mismo tiempo, ha sostenido que hay decisiones que otras comunidades autónomas han adoptado para este año, pero que sin embargo en la región, a pesar de que lo han pedido, "no se ha hecho"; a la vez que ha incidido en que se actúe igualmente en el planteamiento de la Ley de la cadena alimentaria, ante la que es "necesario" que se mejore y "lo tiene que hacer el Ministerio de Agricultura", y es "necesario" que las comunidades se impliquen "para conseguir que se vigile y se controle el cumplimiento de la ley, y que se actúe si eso no es así".



Como ejemplo "muy claro en Extremadura" ha citado las industrias del tomate, y que "una gran parte" de ellas han cerrado precios a los agricultores "obligando" a estos últimos a aceptarlos por debajo de los costes de producción.



"No ha habido ninguna administración que actuara, hemos tenido que ser nosotros, desde nuestra organización, los que presentáramos ayer una denuncia ante la AICA (Agencia de Información y Control Alimentario) y ante la Junta de Extremadura para que se actúe de una vez por todas y se sanciones a quienes se estén saltando la ley", ha dicho, mientras que con respecto a la burocracia, ha abogado por la adopción de medidas como modificar la condicionalidad reforzada de la PAC, y adaptar los ecoesquemas a la realidad productiva.



Asimismo exigen a nivel de la comunidad autónoma que se tiene que dar información "clara y transparente" a los agricultores y los ganaderos en su tramitación de las solicitudes de la PAC.



Ignacio Huertas ha reafirmado en relación a esta concentración que creen que las protestas tienen que ser "pacíficas" y que quieren concentrarse en Badajoz durante toda la mañana, además del citado acto relacionado con las importaciones de productos de países terceros, que les están "perjudicando" porque no se producen como lo hacen ellos y ante lo que ha citado la exigencia de que se aprueben clausulas espejo por parte de la Unión Europea.



EXCESIVO RIGOR ADMINISTRATIVO



Por su parte, el presidente de Ganaderos del Reino y miembro de la junta directiva de Asaja, Enrique Muslera, ha explicado que han acudido a esta concentración "en unidad de acción" con UPA y para protestar por reivindicaciones "desde hace ya varios años" porque "no es solo de ahora", a tenor de lo cual ha resaltado en primer lugar que lo que más les afecta "directamente" es el tema de la burocracia y el "excesivo rigor administrativo" que están padeciendo.



Y es que, "aunque son competencias nacidas de Bruselas, y pasadas por la piedra por el MAPA (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) que las ha atornillado más con el Pepac, el plan aplicado de España", ha sostenido, "luego hay competencias que son también de la propia Junta de Extremadura, de la Consejería de Agricultura como el decreto de flexibilización de la PAC de este año que lo ha dejado parado, por amenazas claro está del Ministerio".



No obstante, comunidades de diferente signo político, como son Andalucía, y Castilla-La Mancha, sí lo han aprobado, según Muslera.



Tras estos días de movilizaciones, Enrique Muslera considera personalmente que "poco a poco" tendrán que "ir serenando las actuaciones, haciéndolas más prácticas" y que la unidad de acción debe llevarse a cabo con las tres organizaciones reconocidas, como son las dos que están este miércoles en Badajoz, Asaja y UPA y también COAG, que son las que reconoce el Ministerio, como también aboga por sentarse en la mesa del diálogo "para conseguir cosas".



"Ha habido unas medidas que ha anunciado el Ministerio que, en mi opinión, son muy vagas todavía, habrá que concretar, parece ser, en mesas de trabajo a nivel nacional", ha concluido, para sostener que ese el camino que cree que hay que seguir y que no pueden "seguir molestando a los ciudadanos y a los transportes cortando muchas carreteras", algo que pueden hacer, "pero de una manera racional".