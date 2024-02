Puente: No hay inconveniente nuevo sistena antiniebla en aeropuerto "si esa la solución"

Así, lo ha indicado el Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Oscar Puente, junto a la Presidenta de la Junta, María Guardiola, quien ha subrayado ha sido una de las peticiones que le ha realizado al Gobierno Central, en la reunión mantenida.

A este respecto, Puente ha explicado que, este martes, se celebra una reunión del comité de coordinación aeroportuario en el que en el orden del día contempla la situación del Aeropuerto de Badajoz que, "se ha agravado en los últimos años", por lo que "va a analizar esta cuestión mañana y va a ver qué soluciones se pueden implementar".

Según el Ministro, "no sabemos muy bien por qué" pero, en relación con el tráficos del aeropuerto de Badajoz, antes de 2018, los episodios de nieblas "eran mucho más infrecuentes y mucho menos lesivos para el tráfico aéreo" pero, en los últimos cinco años, "se han incrementado notablemente los días en los que hay una niebla que impide la operativa normal del aeropuerto".



A este respecto, Óscar Puente ha trasladado a la presidenta de la Junta de Extremadura que "no hay inconveniente" por parte del Ministerio de Transportes en instalar esa segunda generación de ILS "si es que es la solución".



Pero, ha matizado que este aeropuerto necesita "no solo un sistema, de ILS de entidad superior, sino también que la flota que opera entre Madrid y Badajoz de Air Nostrum esté adaptada, al igual que las tripulaciones", por lo que "no es sólo una cuestión del sistema, sino también de los aviones y tripulación".

El Ministro ha indicado que que "lo uno sin lo otro no solucionaría el problema" y, ha apuntado que "parece que hay episodios de nieblas que, por su intensidad, ni siquiera podrían resolverse con el sistema ILS de segunda generación.



Ante esta situación, el ministro de Transportes se ha comprometido a "estudiarlo", ya que tienen "de tiempo hasta octubre que vence la OSP que está en este momento en vigor", recalcando que van "todas las partes a estudiarlo, y si es la solución desde luego el ministerio no va a ser un problema".

GUARDIOLA: "HAY MUCHAS POSIBILIDADES DE QUEDARTE SIN VOLAR"



La presidenta de la Junta, María Guardiola, ha recordado que el propio ministro "lo pudo comprobar" en persona cuando en diciembre llegó 50 minutos tarde a la toma de posesión del delegado del Gobierno en Badajoz debido a un retraso en el vuelo motivado por la niebla.



Ante esta situación, ha trasladado al ministro de Transportes que la región "necesita" que el Aeropuerto de Badajoz cuente "con un sistema antiniebla que evite la cancelación constante de vuelos", que debe ser "de categoría superior".

Según Guardiola, "en Extremadura, durante cuatro meses al año, hay muchísimas posibilidades de quedarte sin volar debido a las cancelaciones por niebla", pidiendo que "al igual que en el 99 por ciento de los aeropuertos", en el de Badajoz pueda tener "la certeza de poder coger un vuelo, teniendo en cuenta además que no tenemos hoy en día ninguna otra alternativa de transporte competitivo".



Además, y "dada la demanda de vuelos a Madrid y a Barcelona", la presidenta de la Junta de Extremadura ha solicitado al titular de Transportes que "se pueda incrementar en la próxima Obligación de Servicio Público (OSP) una frecuencia más a la ciudad de Barcelona".



POTENCIAR EL TRÁFICO EN AEROPUERTOS REGIONALES



Sobre la petición de Guardiola, el Ministro ha resaltado la necesidad de "potenciar el tráfico aeroportuario de los aeropuertos regionales", apostando por "potenciar, con el incremento de rutas y de frecuencias los aeropuertos regionales, sobre todo en vuelos internacionales".



En el caso del Aeropuerto de Badajoz, Puente ha resaltado que "se constituye, a falta de otras infraestructuras con un mayor grado de desarrollo, en la alternativa, digamos, más interesante para la movilidad en Extremadura".