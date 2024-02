PSOE Badajoz exige "resultados" y se desbloquee "enfrentamiento" entre PP y Policía Local

Ep

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha exigido "resultados" y que se desbloquee el "enfrentamiento" entre el equipo de gobierno del PP y la Policía Local.

Acompañado a los concejales Alejandro Mendoza y Sandra Caballero, Ricardo Cabezas, ha señalado que la concejala de Policía Local, Gema Cortés, "se excedió en su comparecencia pública del martes" y "en su cargo va el saber templar, no perder las formas para no ser arrollada por sus palabras".

A este respecto, ha confiado en que dichas palabras de Cortés de este martes "no volaran todos los puentes con la Policía Local y con sus sindicatos", ante lo que ha sostenido que "desde luego su intervención no ayudó a serenar los ánimos ni a acercar diferencias" y que "así es muy difícil llegar a acuerdos".

"No quiero azuzar ningún enfrentamiento, me gustaría que esto se acabara ya y que la ciudad no padezca episodios como la suspensión de una prueba deportiva", ha señalado, a la par que ha asegurado que le dejó "muy preocupado" cuando "habló de policías locales buenos y policías locales malos, dependiendo de si se daban de baja o de si le hacían el juego al equipo de gobierno", como también lo está ante el hecho de que "hablara de sindicatos de la policía buenos y malos, dependiendo del grado de aprobación a lo que planteen".

Para Cabezas, "solo por eso podría pedir su cese", pero no lo hará porque "se ha inhabilitado a sí misma" y "políticamente" le "interesa" que siga, a la vez que ha expuesto que la ciudad "está haciendo un mal negocio con ella en el cargo" y ha puesto como ejemplo de mala gestión que este miércoles "se cubra todo con seis agentes", según indica en nota de prensa el PSOE.

LA SEGURIDAD EN CARNAVAL

El portavoz socialista ha sostenido por otro lado que la edil de Policía Local y también portavoz municipal hizo "bien" en decir que la seguridad en Carnaval estaba asegurada, "pues lo contrario hubiera sido terrible".

Asimismo, ha confiado en que esa seguridad "no se 'cubra' con los 25 alumnos de policía que están ahora mismo en la Academia de Seguridad Pública", puesto que "están en periodo de formación, no son agentes de la autoridad, no pueden llevar armas ni sancionar". Por eso, espera que "no se metan en ese 'fregado', porque las consecuencias pueden ser muy negativas".

Por otro lado, ha reprochado a Gema Cortés que hable de "mentiras" de los sindicatos cuando ella dice "medias verdades, como cuando habla de que entran 30 policías este año y no habla de bajas por jubilaciones", y ha considerado un "desacierto" que les acuse de no trasladar la negociación a sus afiliados, pues "se mete en cocina ajena".

En su opinión, "es lamentable constatar que no haya resultados en la negociación desde el mes de julio pasado", ante lo que le ha recriminado que no tenga "ni la mínima cortesía con el principal partido de la oposición" para trasladar cualquier información, y ha reclamado hacer públicos los encuentros con los sindicatos a los largo de los últimos meses.

GRAGERA NO DA LA CARA "POR ESTRATEGIA"

Finalmente, Ricardo Cabezas ha considerado que no habrá investigación en relación a la suspensión el pasado domingo del Cross Popular Vuelta al Baluarte, puesto que "otras veces" que lo ha intentado el equipo de gobierno el resultado ha sido "ninguno".

Al mismo tiempo, ha querido trasladar que ya tiene los resultados de la investigación que aseguraba la portavoz que iban a impulsar: "Esos resultados dicen que hacen falta unos 100 agentes, que hay menos agentes de Policía Local que en 1995, que la prioridad del PP ha sido aumentar los ahorros en los bancos y no ampliar plantilla de policías locales". Por todo ello, desde el PSOE reclaman que "negocien hasta el final, hasta alcanzar resultados".

Del mismo modo, Ricardo Cabezas ha reprochado al alcalde, Ignacio Gragera, que ofrezca "la callada como estrategia al estar más preocupado por su imagen que por la de la ciudad", dado que entiende que el primer edil "no da la cara por estrategia" y "está para las cosas amables".

"En este caso aplaudo que no dé la cara. Sus antecedentes con Policía Local no pueden ser peores y no ayudarían. Que conste que seguimos pensando que él es el responsable final de lo ocurrido", ha concluido Cabezas, para quien Gragera "no sale para no deteriorar su imagen y que no se desgaste ante unos hechos negativos", a la vez que entiende que "prefiera cuidar su imagen a la de la ciudad, que se ha visto empañada con la cancelación de un evento deportivo relevante".